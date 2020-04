Défi 15 000 masques pour les couturières de Teva i Uta

Tahiti, le 10 avril 2020 – La commune de Teva i Uta a lancé un défi de taille à ses couturières : réaliser « jusqu’à 15 000 masques pour la population adulte de la commune », selon le maire, Tearii Alpha. Une soixantaine de couturières se sont mobilisées pour atteindre cet objectif.



La commune de Teva i Uta a financé l’achat de 1 200 mètres de tissu et des élastiques pour fabriquer des masques. Jeudi, la municipalité avait lancé un appel aux adeptes de la couture de la commune via les réseaux sociaux. Ce vendredi matin, une soixantaine de couturières a répondu présent à la salle omnisports de Mataiea pour récupérer le matériel et apprendre comment réaliser les masques. Les modèles qui ont été choisis sont « les plus simples à faire », des modèles rectangles dans lesquels il est possible d’insérer « une doublure en matière plus rigide pour plus protéger les personnes », a expliqué une habitante de la commune lors d’un live organisé par la municipalité.