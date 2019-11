Dédicace gourmande autour du livre Végan à Tahiti

TAHITI, le 25 novembre 2019 - Anaïs Bergeretti, qui a publié un livre de recettes réalisées à partir de produits végétaux et locaux, dédicacera son ouvrage le samedi 7 décembre à l'Épicerie de Tahiti.



" Quand je créé des recettes je travaille à partir de produits que l'on trouve ici sur le territoire. Des produits locaux et des produits qui soient vraiment accessibles et qui n'obligent pas le cuisinier ou la cuisinière à faire le tour de l'île pour s'approvisionner. Je privilégie le bio, les produits non raffinés, pauvres en sucre ", confie-t-elle.



Pour Anaïs Bergeretti, la cuisine végétale peut-être inventive et savoureuse. Pour s’en convaincre, rendez-vous donc le samedi 7 à l’Épicerie de Tahiti.