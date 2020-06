Décrochage historique de l'emploi de -9,4% en avril au fenua

Tahiti, le 12 juin 2020 – L'emploi salarié marchand a chuté de -9,4% au mois d'avril 2020 par rapport à l'année précédente. Il s'agit de la baisse la plus importante depuis la création de l'indice de l'emploi par l'Institut de la statistique en Polynésie française.



L'institut de la statistique a publié vendredi les derniers chiffres de l'emploi salarié marchand en Polynésie française. En avril 2020, l’emploi a diminué de -9,4% par rapport à avril 2019. "La période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19 (20 mars - 29 avril 2020) a entrainé des suspensions totales ou des arrêts de contrats dans l’ensemble du secteur marchand et plus particulièrement pour l’activité touristique", précise l'ISPF qui a remanié sa note de conjoncture pour l'occasion "pour montrer l'ampleur du décrochage de l'indice".



Dans le détail, c'est le secteur de l'hôtellerie-restauration qui essuie la plus forte baisse (-20,9%), devant la construction (-10%), les services (-7,7%), l'industrie (-5,9%) et le commerce (-5,5%). Sur les douze derniers mois, l’indice de l’emploi est en recul de -9,1%, alors que la variation moyenne annuelle de 2015 à 2019 est de + 2,6 %.