Découvrez les huit candidates à l'élection Miss Dragon 2023

Tahiti, le 6 mai 2023 - Le comité organisateur Miss Dragon a dévoilé vendredi, le visage des huit candidates à l'élection Miss Dragon 2023. Âgées de 18 à 24 ans, elles concourront pour la couronne le samedi 10 juin prochain, dans les jardins de l'hôtel de ville à Papeete.

Candidate n°1 : Kim-Yen Chongue Kim-Yen Chongue, 24 ans, assistante de direction. Signes : capricorne et tigre. Taille : 1,62 m.

Candidate n°2 : ​Hereiti Ung Hereiti Ung, 24 ans, community manager. Signes : lièvre et poisson. Taille : 1,68 m.

Candidate n°3 : Teanuanua Hong Teanuanua Hong, 18 ans, étudiante (bac). Signes : coq et poisson. Taille : 1,65 m.

Candidate n°4 : Stéphanie Temaiana Pang Stéphanie Temaiana Pang, 20 ans, étudiante en BTS commerce international. Signes : scorpion et chèvre. Taille : 1,63 m.

Candidate n°5 : Ranitea Monpas Ranitea Monpas, 22 ans, assistante commerciale. Signes : dragon et sagittaire. Taille : 1,70 m.

Candidate n°6 : Romane Xiao Hong Suard Romane Xiao Hong Suard, 19 ans, étudiante en communication. Signes : cancer et singe. Taille : 1,64 m.

Candidate n°7 : Maimiti Iorss Maimiti Iorss, 22 ans, infographiste indépendante. Signes : bélier et serpent. Taille : 1,62 m.

Candidate n°8 : Nanihi Aunoa Line Nanihi Aunoa Line, 19 ans, étudiante en BTS comptabilité-gestion. Signes : taureau et singe. Taille : 1,70 m.

Rédigé par Thibault Segalard le Samedi 6 Mai 2023 à 09:51 | Lu 940 fois