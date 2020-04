Déconfinement: tests massifs des personnes symptomatiques, "brigades" pour identifier leurs contacts

Paris, France | AFP | mardi 28/04/2020 - Le gouvernement compte faire tester massivement les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et leurs contacts, et mettre en place des "brigades" dans chaque département pour identifier ces contacts, a annoncé mardi Edouard Philippe, précisant que tous les cas positifs seront invités à s'isoler.



Le Premier ministre a réaffirmé son objectif de disposer de 700.000 tests par semaine à partir du 11 mai et a souligné que les personnes testées positives seront invitées à s'isoler soit chez elles, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, soit dans un lieu mis à disposition, notamment des hôtels réquisitionnés.



Le chiffre de 700.000 est lié aux modèles épidémiologiques qui prévoient 1.000 à 3.000 nouveaux cas par jour à partir du 11 mai. Pour chaque cas, il faudra tester en moyenne "au moins 20 à 25 personnes l'ayant croisé dans les jours précédents", a précisé Edouard Philippe devant les députés.



Soit un total de 525.000 par semaine, qui laisse une marge de 175.000 pour, au delà de ces chaines de contamination, "mettre en oeuvre des campagnes de dépistage comme nous l'avons déjà engagé pour les EHPAD notamment".



Dès qu'une personne aura été testée positive, "nous engagerons un travail d'identification et le test de tous ceux, symptomatiques ou non, qui auront eu un contact rapproché avec elle", a insisté le Premier ministre, précisant que les tests seront remboursés à 100% par la sécurité sociale.



Ce traçage sera fait dans la cellule familiale grâce aux infirmiers et médecins de ville, mais à une plus large échelle, en attendant l'éventuel déploiement de l'application numérique StopCovid, pour lequel "le débat est prématuré". Ce traçage reposera sur des humains.



"Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent bien lieu à l'application correcte de la doctrine nationale".



Ces brigades pourront être constituées des équipes de l'Assurance maladie, de centres communaux d'action sociale, de mairies, de départements ou encore d'associations comme la Croix-Rouge, a-t-il noté, précisant que l'organisation se ferait au niveau local.



Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a récemment estimé que 30.000 personnes pourraient être nécessaires.



Une fois identifiées, les personnes contaminées devront s'isoler. "Nous laisserons le choix à la personne testée positive de s'isoler chez elle, ce qui entraînera le confinement de tout le foyer pendant 14 jours, ou bien de s'isoler dans un lieu mis à sa disposition, notamment dans des hôtels réquisitionnés", a souligné le Premier ministre, comptant sur les acteurs locaux (préfets, collectivités territoriales...) pour accompagner ces personnes.



"Nous prévoirons des dispositifs de contrôle, s'ils devaient être nécessaires, mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun", a-t-il noté.