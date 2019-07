Décès de l’animateur radio Jean-Michel Deligny

PAPEETE, le 31 juillet 2019 – L’animateur et producteur des années 70 et 80 en Polynésie, Jean-Michel Deligny, est décédé mercredi matin à 75 ans.



L’animateur-producteur radio, Jean-Michel Deligny, est décédé mercredi matin à l’hôpital de Taaone où il avait été admis la veille.



Jean-Michel c’était la voix du matin des années 70 et 80, avec ses pointes d’humour et sa musique pour accompagner les auditeurs dans cette première partie de la journée. Guitariste de la bande du square de la Trinité à Paris avec Johnny Hallyday, Carlos et Jacques Dutronc, Jean-Michel DelignyY est arrivé à Tahiti en 1971.



Dès 1972, il créé l’émission radiophonique « Tout Feu Tout Flemme ». Il tiendra ainsi l’antenne jusqu’en 1987 avec cette matinale de 6 à 8 heures, du lundi au vendredi. Parallèlement, avec son épouse Arlette, il collabore à la réalisation du Mémorial polynésien et à Tahiti Autrefois avec Philippe Mazellier et Bengt Danielson. Dessinateur de talent, on lui doit la belle affiche du Planning Familial et de la déclaration des Droits de l’Homme. En 1981, avec Patrick Pons, ils créeront l’émission effrontée et caustique « Radio Libre ».



Tout à fait par hasard, Il fait la connaissance de Jacques Brel, dans une rue de Papeete. Le chanteur auditeur de Hiva Oa a réclamé par courrier à Radio Tahiti de la musique classique sur Radio Tahiti. Jean-Michel lui fera chaque fois un clin d’œil lors de la diffusion d’un morceau de musique symphonique. A l’occasion d’un dîner chez lui à Taunoa, il fait une belle photo du chanteur qui fera la pochette du dernier album de Jacques Brel.



Dans les années 2000, il devient le conservateur de la Maison de James Nordman Hall à Arue. Il décore ce véritable petit musée et remet en scène les reliques et les souvenirs de l’écrivain. Guitariste, maquettiste, dessinateur, animateur-producteur de radio à l’ORTF, Radio Tahiti, RFO et conservateur. Il a quitté le micro, il avait 75 ans.



NDLR : Les obsèques auront lieu la semaine prochaine avec une date à préciser.