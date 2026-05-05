

Décès d'un pêcheur à Paea malgré une importante opération de secours

Tahiti, le 25 mai 2026 – Le corps d’un pêcheur a été retrouvé sans vie dimanche matin à Paea malgré une importante opération de secours coordonnée par le JRCC Tahiti. Sa disparition avait été signalée quelques heures plus tôt par son épouse, inquiète de ne pas le voir revenir.



Ce dimanche, en début de matinée, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage aéromaritime (JRCC Tahiti), a été alerté à 6h11 par le centre de traitement des appels (CTA), basé à Arue, relayant le témoignage d’une femme, inquiète de ne pas voir son mari revenir de sa sortie de pêche. Parti dans la nuit depuis Paea, cet homme de 75 ans était toujours porté disparu au lever du jour et son embarcation était déjà retrouvée, retournée, par les deux jet-skis des sapeurs-pompiers communaux.



Aussitôt, le JRCC Tahiti a pris la coordination de l’opération de recherche et de sauvetage, diffusé un message de relai de détresse et renforcé le dispositif de recherche maritime en engageant la vedette de la brigade nautique de la gendarmerie nationale, laquelle a mis en œuvre des moyens de recherche subaquatique. Ce moyen a été plus tard rejoint par une embarcation des sapeurs-pompiers. Le JRCC Tahiti a complété le dispositif maritime en engageant immédiatement l’hélicoptère inter-administrations Dauphin, mis en œuvre par les Forces Armées de Polynésie française (FAPf).



À 8h13 le Dauphin a localisé la personne inanimée flottant sur l’eau, et en a informé le JRCC Tahiti, ainsi que l’embarcation de la brigade nautique, avec un officier de police judiciaire à bord, afin de réaliser les premières constatations. C’est finalement l’embarcation des pompiers, arrivée en premier sur place, qui a récupéré le corps pour l’amener à terre.



Par communiqué diffusé dimanche, le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la victime. Il salue également le professionnalisme des femmes et des hommes de la commune et de l’État pleinement engagés.

Rédigé par Avec communiqué le Lundi 25 Mai 2026 à 11:23 | Lu 382 fois



