Décès confirmé des cinq militaires américains disparus après le crash de leur hélicoptère en Californie

Los Angeles, États-Unis | AFP | jeudi 08/02/2024 - Les cinq militaires américains disparus à la suite du crash de leur hélicoptère mardi en Californie sont décédés, a indiqué jeudi l'armée américaine dans un communiqué.



"C'est avec le coeur lourd et une profonde tristesse que j'annonce la perte de cinq exceptionnels Marines (...) lors d'un vol d'entraînement", a déclaré le général Michael Borgschulte, cité dans le communiqué.



Les cinq Marines étaient partis mardi de la base aérienne de Creech, dans l'Etat du Nevada, pour rejoindre la base de Miramar, dans le sud de la Californie, quand leur hélicoptère "a été signalé en retard", avait annoncé le Corps des Marines.



Les opérations pour récupérer les dépouilles sont en cours, de même qu'une enquête, ont indiqué les Marines jeudi.



Le président Joe Biden a dit dans un communiqué avoir "le coeur brisé", comme son épouse Jill, par la perte de ces cinq soldats.



"Nos offrons nos plus profondes condoléances à leurs famille, leur escadre, et au Corps des Marines", a-t-il ajouté.



L'hélicoptère en question, un CH-53E Super Stallion, avait été localisé par les autorités civiles dans la commune de Pine Valley, en Californie.



Une série d'accidents impliquant des appareils militaires américains s'est produite l'année dernière, avec notamment le crash d'un avion Osprey au large des côtes japonaises fin novembre, qui avait entraîné la mort de huit personnes.



Cinq militaires américains avaient perdu la vie le même mois lors du crash de leur hélicoptère en Méditerranée pendant un entraînement, et un appareil Osprey s'était écrasé en août en Australie, coûtant la vie à trois Marines.