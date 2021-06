Début des négociations chez Sabena Technics

Tahiti, le 4 juin 2021 - Le directeur national de Sabena Technics est arrivé vendredi matin au piquet de grève des 70 salariés de Faa'a manifestant depuis le 7 mai dernier. Après un bref échange avec les grévistes dans une ambiance tendue, le PDG s'est immédiatement rendu dans les locaux pour rencontrer les délégués syndicaux. Les négociations sont en cours, les salariés attendant qu'un plan social concret leur soit présenté.



Atmosphère tendue sur le piquet de grève de Sabena Technics, à Faa'a, où un barrage filtrant était installé ce matin. Initialement prévues à 15 heures, les négociations entre les délégués syndicaux et la direction ont finalement débuté plus tôt, dès la descente de l'avion du directeur national de Sabena Technics, Philippe Rochet. En effet, après une brève rencontre avec les 70 salariés en grève depuis le 7 mai, le numéro un du groupe s'est assis à la table des négociations. "Maintenant, on attend qu'ils sortent. On verra bien" consent un employé près du barrage filtrant installé à l'entrée de Sabena Technics. "On espère que le plan social a avancé. Ça fait des mois qu'on le réclame et on n'a rien de concret".



Un passage à l'offensive



Pour rappel, l'antenne locale a perdu le contrat de maintenance des Gardian en mars dernier, au profit de la société suisse Jet Aviation. Contrat qui se termine officiellement le 30 juin, laissant les employés dans l'incertitude. Depuis deux mois, ils réclament de la part de leur direction un plan social concret, sans succès. Résultat : les salariés de Sabena sont passés à l'offensive en déposant deux recours devant les juridictions civil et du travail pour demander la reprise de leurs contrats avec le transfert de leur activité. "La date du 30 juin se rapproche et la plupart des salariés qui sont là aujourd'hui vont être dehors, reprend l'employé. Donc c'est normal que la tension monte un peu. On ne permet même pas à des salariés de partir dignement. Ils sont en train de nous forcer à démissionner".



Même discours pour un autre salarié : "Normalement, la nouvelle société reprend les anciens employés. Mais il y a eu des manquements lors des appels d'offres de la part de notre société et de la part de l'État. Du coup on se retrouve sans transferts de contrats".



" 30 employés sur le carreau"



Si la société Jet Aviation récupère la maintenance des Gardian, elle prévoit de reclasser une trentaine d'anciens employés de Sabena Technics sur un total de 95. Quant au marché de maintenance des Casa, l'appel d'offres n'a pas encore abouti, donnant une rallonge d'environ six mois à une trentaine d'autre salariés. Reste le dernier tiers du personnel, à ce stade sans perspective d'avenir. "C'est l'objet de cette grève, on réclame un plan social concret. Il y a à peu près une trentaine de personnes qui vont se retrouver sur le carreau si la situation reste telle qu'elle" se désole un autre employé de Sabena. "Maintenant on attend. Mais on ne sait pas pour combien de temps". Les négociations ne font que commencer.