

Début de saison pour la ponte des coraux Porites rus

Tahiti, le 4 novembre 2025 - L'association Tama no te tairoto fait savoir que la ponte des coraux Porites rus, initialement prévue le 10 novembre, débutera finalement ce dimanche 9 novembre en Polynésie. Et à ce titre, l'association invite tous les curieux, désireux de participer à l'étude de ce phénomène, à télécharger l’application (gratuite) afin d'y noter leurs propres observations.



Le phénomène est devenu au fil des ans le rendez-vous de tous les passionnés des lagons et des océans. La ponte des coraux Porites rus, mise en lumière localement par l'association Tama no te tairoto, fascine. Et pour cause, grâce aux recherches de ses bénévoles, l'association est désormais capable d'établir avec certitude la date et l'heure exacte du début de ce phénomène : soit cinq jours après la pleine lune et quasiment une heure et demie après le lever du soleil. Un processus naturel à l'échelle mondiale qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une vaste opération scientifique en début d'année, à laquelle 400 observateurs issus de 21 pays différents avaient participé. Et selon l'association Tama no te tairoto, la saison 2025-2026 devrait démarrer dès ce week-end.



Dans un communiqué publié sur ses réseaux, l'association prévient : “On imagine que vous étiez tous prêts à plonger lundi 10 novembre au matin, comme indiqué sur notre calendrier... eh bien, on a une bonne et une mauvaise nouvelle ! La mauvaise : ce n'est pas la bonne date. La bonne : ça sera dimanche 9 novembre finalement, donc tout le monde va pouvoir y aller !” Une erreur de calcul que l'association explique sans problème : “La pleine lune de novembre tombe le 5 à 3h20 du matin, donc elle correspond à la nuit du 4 au 5, et non du 5 au 6. La vraie date de ponte sera donc le matin du 9 novembre, et non le 10 comme prévu initialement.” Toutefois, celle-ci insiste : “Il est aussi possible qu'il y ait des pontes le lendemain. Alors n'hésitez pas à vous mettre à l'eau le 10 également, et à noter vos observations, ou non-observations, dans notre application gratuite Tama no te tairoto !”



La non-observation, une donnée tout aussi précieuse



En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, la non-observation de ce phénomène constitue également une information précieuse. Vetea Liao, président de l'association, soulignait en début d'année dans nos colonnes : “Le fait de ne pas observer de ponte sur certains sites est une information tout aussi précieuse que l'observation elle-même, car cela nous indique que des facteurs environnementaux très localisés influencent ce phénomène.”



Selon l'association Tama no te tairoto, la ponte des Porites rus devrait être visible le 9 novembre en Polynésie française, au Samoa américaine, aux îles Cook et à Niue. Puis, dès le lendemain, à La Réunion, à l'île Maurice, en Nouvelle-Calédonie, à Fidji ou encore à Madagascar. Quant au calendrier de la saison 2025-2026, en Polynésie française uniquement, l'association prévoit les futures pontes aux dates suivantes : le mardi 9 décembre à 6 h 45, le mercredi 7 janvier à 7 heures, le vendredi 6 février à 7 h 15, le samedi 7 mars à 7 h 30 et enfin le lundi 6 avril à 7 h 35.

Mardi 4 Novembre 2025




