De nouveaux "Fragments" montent sur scène

TAHITI, le 25 novembre 2019 - Le concept Fragments mêlés de Maud Blin s’inscrit dans le temps. Un deuxième rendez-vous est prévu ce week-end, les troisième et quatrième sont déjà programmés pour 2020. La formule a séduit les premiers spectateurs qui attendent avec impatience ce nouvel opus.



" Toute la programmation a changé ", annonce Maud Blin à propos de sa deuxième soirée Fragments mêlés. Le concept, lui, ne bouge pas, de même que l’organisation dans l’espace. " On commencera en intérieur avec deux fragments, puis on s’installera sur la terrasse et, enfin, on se déplacera sur le perron ."



Fragments mêlés est une soirée qui voit se succéder sur scène " des extraits de productions artistiques, d’amateurs ou de professionnels, terminés ou en cours de création ", indique Maud Blin, fondatrice. Les extraits choisis durent jusqu’à 20 minutes, pas plus.



Cela peut être du chant, de la danse, de la musique ou du théâtre au sens large (pièces, lecture...). En somme, tout ce qui est vivant. " Ma seule exigence vis-à-vis des artistes : avoir envie de monter sur scène ! "



Samedi, les spectateurs pourront découvrir des sketches de Jean Michel Ribbes interprétés par les adultes de la classe de Christine Bennett du conservatoire artistique de Polynésie française, un monologue écrit et interprété par Mahé Kokauani de la compagnie To’u fenua e motu, une composition de danse contemporaine avec texte et voix, un duo chant/ukulele ou bien encore un morceau de la Batukaina, l’orchestre de percussion brésilienne.



Fragments mêlés offre d’abord un espace d’expression. Le concept espère, par ailleurs, permettre des rencontres et, à terme, de nouvelles créations.



Virginie, par exemple, proposera un fragment de 10 minutes de danse contemporaine spécialement pensé pour l’occasion. " En fait, elle avait ça en elle depuis longtemps et la soirée a été le déclencheur. Ce qui me plait c’est que les artistes donnent vie à quelque chose, tout au moins un début de vie ", indique Maud Blin.



Un duo danseur/slameur est aussi prévu. C’est une création impulsée par Fragments mêlés. Breaking motion souhaite, quant à lui, expérimenter de nouvelles voies.