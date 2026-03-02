

De nombreux tāvana réélus au premier tour

Rarement premier tour n’aura donné autant de tāvana sortants déjà réélus. Il y avait ceux dont il était plausible de les voir repasser, mais toutes les Marquises par exemple ont choisi de reconduire leurs hakaiki. Une première pour l’archipel.





Certains élus sont passés comme une lettre à la Poste, même si cette dernière est en grève à l’heure actuelle. Teura Iriti a confirmé son implantation comme première magistrate à Arue après des débuts difficiles il y a six ans contre Philip Schyle et une sombre affaire de procurations. Même chose pour Édouard Fritch à Pirae dont c’est la deuxième réélection dès le premier tour, Matahi Brotherson à Uturoa ou encore Marcelin Lisan à Taha’a qui est aussi un habitué, tout comme Thomas Moutame à Taputapuātea.



Évidemment, Oscar Temaru, maire de Faa’a depuis 1983, est lui aussi passé, sans réelle résistance.



Pour d’autres, cette réélection au premier tour est le résultat d’une victoire sans soucis par anticipation au second tour. Yseult Butcher à Hao, Damas Teuira à Mahina, malgré une tentative de retour du shérif Émile Vernaudon, Tearii Alpha à Teva i Uta, Frédéric Riveta à Rurutu ou Tahuhu Maraeura à Rangiroa.



De nombreux électeurs n’auront pas à se déplacer dimanche prochain pour le second tour. Signe de stabilité, ou signe d’absence de renouvellement de la classe politique communale… aux électeurs d’en décider.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:48 | Lu 370 fois



