De nombreux dossiers en chantier aux Raromatai

Raiatea, le 18 janvier 2021 - Suite au conseil des ministres décentralisé du 13 janvier à Uturoa, deux ministres – Nicole Bouteau et René Temeharo - et le président de l'Assemblée, Gaston Tong Sang, ont visité les quatre communes de Raiatea et Taha'a les jours suivants. De nombreux dossiers ont été abordés.



Jeudi dernier, la ministre du Tourisme et du Travail, Nicole Bouteau, a parcouru la commune de Taputapuatea, dirigée par Thomas Moutame, pour faire le point sur les dossiers en cours. Une commune qui l'intéresse plus particulièrement, car c'est là que se situe son "bébé" le jardin botanique. Au même moment, le ministre de l'Équipement, en charge des transports terrestres, René Temeharo, parcourait Tumaraa, la commune de Cyril Tetuanui, sur la côte ouest, pour également faire le point sur les attentes. En point d'orgue, la nouvelle marina et le débarcadère de Fetuna. Puis tous se sont retrouvés au marae de Taputapuatea pour discuter des futurs aménagements en relation avec les exigences internationales de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). À l'issue du déjeuner, les ministres ont changé de commune, pour terminer la journée.



Le lendemain, seul le ministre de l'Équipement a visité les sites de la commune de Uturoa où là aussi, l'urgence est l'étude du dossier "faille de Tepua" qui menace, depuis l'an passé, de s'effondrer sur les habitations inférieures. Mais le terrain étant situé en zone privée, l'État doit être consulté, car l'ampleur des travaux de réhabilitation est conséquente. Un arrêté municipal a déjà été pris l'an dernier pour évacuer les habitations menacées, mais tous n'ont pas obtempéré, il y a donc des vies en danger.



En milieu d'après-midi, la délégation a pris la direction de Taha'a, afin de faire le tour de l'île avec la tāvana, Patricia Amaru, pour débattre des dossiers en cours. En priorité, la rénovation du quai de Patio, au nord de l'île où se situe la mairie, tout près du chapiteau communal. Un vieux quai vétuste qui s'effondre et qui a bien besoin d'un lifting en béton… D'ici la fin du trimestre, au pire avant la fin du semestre, le quai devrait être remis à neuf.



Dans l'ensemble, ministre et élus sont satisfaits de cette rencontre. Comme l'a souligné le ministre René Temeharo, "On sent ici aux Raromatai une synergie incroyable de la part des équipes municipales avec la volonté de développer et d'entretenir leurs communes. Nous pouvons rassurer la population de notre soutien. 2021 et 2022 seront deux années charnières dans le bien-être à même d'assurer une bonne reprise de l'activité économique".