De la vanille made in Gambier

En autodidacte et grâce à des tutoriels qu'il trouve sur Youtube, Stan apprend au fil des années à mieux gérer sa plantation. Si les débuts ont été compliqués, son exploitation s'étend aujourd'hui sur un espace de 5 000 mètres carrés. "C'est en effet beaucoup de travail mais j'adore ce que je fais", ajoute Stan. "J'ai toujours aimé être au contact de la nature. Ça me fait du bien de me retrouver tous les jours dans ma plantation, de marier les plants, de voir grandir les lianes, et de sentir ce doux parfum."



En plus de faire pousser ses gousses de vanille, Stan s'occupe également de leur séchage. "Généralement pour sécher la vanille il faut trois mois. Mais moi aux Gambier je les mets à sécher pendant trois semaines. Ensuite je les mets dans des couvertures pour les préserver de l'humidité et ensuite elles sont prêtes à être vendues", détaille l'intéressé.



Cette année Stan estime avoir produit près de 68 kg de vanille. Une petite quantité est donnée gratuitement aux associations du village de Rikitea lors de leur manifestation culturelles. " Et la plus grosse partie de sa production est destinée au groupe Wan, son seul acheteur pour le moment. "Récemment je leur ai vendu 48 kg de vanille à 30 000 fcpf le kilos," indique-t-il. "Ils sont très satisfaits de la qualité de ma vanille et m'ont demandé d'en produire plus."



Ainsi depuis plusieurs mois Stan travaille sur l'aménagement d'un espace de 2 000 mètres carrés. "L'objectif est d'arriver à produire 3 000 fleurs par jour. Ce qui me permettrait d'atteindre les 100 kg de vanille."



Après la perle, l'archipel des Gambier pourrait bien devenir célèbre aussi pour sa vanille.