De la bijouterie d'art pour la Saint Valentin

Tahiti, le 7 février 2020 – La 19e édition du Salon de la bijouterie d'art aura lieu du lundi 10 au vendredi 14 février. L'occasion pour les passionnés d'artisanat polynésien de trouver des créations originales à offrir pour la Saint Valentin.



L'association "Bijouterie d'Art Polynésien", présidée par Fauura Bouteau, organise le 19e Salon de la bijouterie d'art jusqu'au 14 février, à l'assemblée de la Polynésie française de 8 à 17 heures.

Trente artisans seront présents pour l'occasion. Ils exposeront leurs créations, dont des pièces uniques et originales, conçues à base de matières premières telles que des coquillages, de la nacre, des fibres, des os et des perles de culture de Tahiti. Les passionnés d'art polynésien, ainsi que les personnes en quête d'un cadeau original pour la Saint-Valentin pourront trouver de quoi satisfaire leurs exigences.

Au fil des années, ce salon a gagné en notoriété et est devenu un événement incontournable des expositions artisanales. Les exposants, quant à eux, font preuve d'innovation et de créativités dans leurs réalisations, notamment à travers le choix et l'assemblage des matières premières locales.