De l'argent pour Tahiti en Jordanie

PAPEETE, le 5 août 2019 - Bradley Lai Koun Sing du club Excelsior Taekwondo et Ariihei Lehartel du club Te Aito Tahiti Iti ont pu obtenir deux médailles d'argent lors du El Hassan Open, une compétition proposée sous l'égide de la fédération mondiale de taekwondo en Jordanie.



Les mésententes entre les trois fédérations de taekwondo de Polynésie n'empêchent apparemment pas certains de continuer à se déplacer à l'international. En marge des Jeux du Pacifique lors desquels le taekwondo tahitien n'était pas représenté, le Tahitien Manu Huaatua s'était illustré en remportant la médaille d'or dans la catégorie poids lourds lors des championnats d'Océanie, qui s'étaient déroulés en parallèle des Jeux, à Samoa.



C'est ensuite en Jordanie, à Amman, que d'autres Tahitiens ont pu s'exporter, accompagnés par Alfred Lai Koun Sing, le coach expérimenté du club Excelsior Taekwondo. Deux médailles d'argent ont été obtenues par Bradley Lai Koun Sing du club Excelsior Taekwondo dans la catégorie plus de 65 kg et par Ariihei Lehartel du club Te Aito Tahiti Iti dans la catégorie moins de 65 kg.



Pas moins de 800 athlètes ont participé à cette compétition internationale organisée à Amman, capitale de la Jordanie, par la fédération mondiale de taekwondo. Grâce à leurs résultats, nos deux jeunes cadets ont été invités à participer aux championnats du monde de taekwondo prévus du 7 au 10 août en Ouzbekistan. SB