

De Tautira aux Samoa, le Pacifique connecté pour Tahiti 2027

Tahiti, le 6 avril 2026 – “Un peuple, un océan, tous unis pour célébrer les Jeux !” : c’est l’esprit de Tahiti 2027 qui a été partagé à l’international ce lundi à l’occasion du premier relais numérique des Jeux du Pacifique. Hôte des épreuves, la Polynésie française a donné le coup d’envoi de l’événement depuis Tautira, où plusieurs disciplines sportives modernes et traditionnelles ont été mises à l’honneur à travers leurs athlètes dans le cadre naturel préservé du sud de Tahiti. Au terme de 30 minutes d’hommage sportif et culturel, le relais a symboliquement été transmis aux îles Fidji par la mer, puis aux Mariannes du Nord, au Vanuatu, aux Tonga, à Wallis-et-Futuna et aux Samoa américaines, l’occasion pour les supporters et les spectateurs d’en prendre plein les yeux et pour le comité organisateur de faire monter l’intérêt du grand public pour l’événement, qui se veut fédérateur.





Entre sélections et entrainements, tous les athlètes sont dans les starting-blocks à l’approche des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, du 24 juillet au 7 août. Pour que l’engouement sportif devienne un engouement populaire, le tout premier relais numérique du Pacifique organisé par le comité d’organisation (COJ) a été diffusé sur Youtube ce lundi, entre 9 heures et 11h45, avec sept nations participantes à raison de 30 minutes maximum par séquence.



​Top départ à Tautira

Le coup d’envoi de l’événement a été donné à Tahiti. Deux ans après les épreuves olympiques de surf à Teahupo’o, c’est un autre village du sud de Tahiti, Tautira, qui a été mis à l’honneur pour passer le relais à un autre événement de grande ampleur. Après un ‘ōrero au pied de la montagne Tahuareva, entre mer et rivière, le relais est arrivé sur la plage en va’a tā’ie, porté par une danseuse de ‘ori Tahiti au son des percussions traditionnelles, l’occasion de découvrir la beauté des costumes et de l’artisanat local. Enfants, adolescents et adultes, hommes et femmes, sportifs, para-athlètes, habitants et élus municipaux, les participants se sont passé le relais au cœur du village entre lutte sur la plage et beach-volley dans une cocoteraie, en passant par l’haltérophilie, le lever de pierre, la course des porteurs de fruits ou encore la course à pied. Au terme de l’étape tahitienne après une ultime prestation de danse, le relais a symboliquement pris le large à la voile et au son du pū pour rejoindre les îles Fidji.







​Diversité et similitudes

Vélo le long des routes des Fidji, V6 dans le lagon turquoise des Mariannes du Nord, course à pied sur un pont suspendu au Vanuatu, tir à l’arc sous le soleil des Tonga, arrivée en pirogue à voile traditionnelle (havili) à Wallis-et-Futuna et démonstration de force aux Samoa américaines... Pour cette édition inaugurale, ce sont donc sept nations sur les 24 engagées dans ces 18èmes Jeux du Pacifique qui ont relevé le défi, dévoilant tour à tour quelques-uns des 4.500 athlètes engagés dans les 27 sports en lice, dont trois handisports, mais aussi des paysages somptueux avec des prises de vues à couper le souffle entre cascades vertigineuses et volcan en ébullition. L’occasion d’avoir un aperçu de la vie quotidienne dans chaque pays, et de découvrir quelques bâtiments emblématiques et infrastructures où s’entrainent les sportifs. Les coutumes ont été largement mise en avant, entre diversité et similitudes ; une implication et un ancrage culturel qui se sont ressentis jusque dans la réalisation de bâtons de relais sculptés à l’effigie de chaque participant.



​Prochaines étapes

“Un peuple, un océan, tous unis pour célébrer les Jeux !” : en misant sur le sport et la culture dans un élan fédérateur, ce premier relais numérique des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027 est à la fois une bouffée d’oxygène et un message d’espoir dans un monde de plus en plus divisé sur la scène internationale. Il était d’ailleurs organisé à l’occasion de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Rendez-vous est déjà fixé l’an prochain pour la deuxième édition, qui devrait rassembler davantage de nations participantes à l’aube de la compétition.



D’ici là, un autre rendez-vous – en présentiel, cette fois-ci – est annoncé pour le samedi 20 juin à Mataiea, où la Journée internationale olympique sera célébrée à Tehoro.











Revoir le relais

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 6 Avril 2026 à 14:01 | Lu 610 fois



