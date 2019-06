Daniel Casabianca, prend la tête des Finances publiques en Polynésie

PAPEETE, 4 juin 2019 - Daniel Casabianca a pris ses fonctions, ce lundi, à la tête de la Direction des finances publiques en Polynésie française.



Le nouveau directeur des finances publiques a été reçu mardi par Éric Requet, le secrétaire général du Haut-commissariat et par Christophe Deschamps, Directeur de cabinet.



Daniel Casabianca remplace Ghislaine Veyssier à la tête de la DGFip. Cette dernière avait quitté ses fonctions mi-juin 2018. La direction de la DGFip était depuis assurée Dominique Grosjean, nommé par intérim à tête de cette administration chargée, entre autre, du suivi de la situation financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, et de la paierie de la Polynésie française.



Daniel Casabianca était précédemment, le directeur de l’Ecole nationale des finances publiques à Noisy-le-Grand, en région parisienne.