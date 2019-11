DJ Fred face à ses 77 victimes

PAPEETE, le 4 novembre 2019 - Wilfrid Atapo, plus connu sous le nom de DJ Fred, doit comparaître devant le tribunal correctionnel dès mardi pour deux jours de procès. Il est notamment reproché à cette ancienne figure de la nuit d’avoir corrompu des mineurs et d’avoir détenu des images à caractère pédopornographique.



Le procès de Wilfrid Atapo, dit DJ Fred, s’ouvre mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour deux jours. L’ancien animateur des nuits tahitiennes est poursuivi pour corruption de mineur de 15 ans en récidive, enregistrement ou fixation d’images à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans, accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de 15 ans. Plus de 70 victimes se sont constituées parties civiles.