D-day à Rangiroa

En quoi consiste l’exercice menée aujourd’hui ?

« L’opération ‘Mélissa’ consiste à projeter une force à partir de Tahiti et de la déployer à Rangiroa. L’alerte a été donnée à Tahiti et nous sommes partis dimanche du port de Papeete en bateau. Toute la force a embarqué et a navigué toute la nuit. Nous sommes arrivés au petit matin et la première manœuvre qu’on a dû monter et qui est assez complexe, c’est la mise à terre de la force. C’est à dire le débarquement. Comme le débarquement de Normandie, sauf qu’on est en Polynésie et qu’on a débarqué une force un peu moins grande. Mais le principe reste le même. Donc on a débarqué une force de sécurité. Parce que, quand il y a une catastrophe naturelle, la première chose qu’on doit faire c’est rétablir une force de sécurité pour que les ONG et forces de secours puissent travailler sans problème. (…) Ensuite, on va rétablir les points d’entrée : l’aéroport, le port et l’axe principal, les artères. On remet sous perfusion le pays pour tout puisse arriver sur le territoire. Après ça, on met en place les moyens de commandement qui servent à coordonner l’action des forces déployées et prioriser les secours. »

Ensuite vous portez secours aux populations ?

« Oui, à partir de là, on attaque la manœuvre de secours aux populations. Notre priorité, c’est le renseignement. Où sont les populations ? On va chercher les populations, ici à la jumelle dans les atolls, puis on va mener des opérations pour aller les récupérer. Ensuite on va les trier dans l’antenne médicale. Ce qu’on veut éviter ce sont les épidémies. Ceux qui vont bien, on va les orienter vers des camps de réfugiés et ceux qui ne vont pas bien, on va les soigner, voire les évacuer. Ensuite, on va commencer à restaurer le Pays. On va faire l’inventaire des infrastructures détruites et on va faire venir de l’aide extérieure, l’aide humanitaire. Et nous l’exercice s’arrête dans cette phase. »