

Cyclisme - Taruia Krainer conserve son titre

Tahiti, le 8 juin 2026 - La Fédération Tahitienne de Cyclisme a organisé dimanche les Championnats de Polynésie sur route 2026 sur la côte est de Tahiti. Le champion en titre Taruia Krainer s’est de nouveau imposé en catégorie Open en terminant nettement détaché à Papenoo, Toareva Parker et Heiarii Manutahi complétant le podium. Lionel Teikihuavanaka l’a emporté en Access et Kylie Crawford en féminine.



Le stade de Arue marquait le départ dimanche matin des courses figurant au programme du Championnat de Polynésie sur route 2026. Les distances ont été rallongées pour l’occasion par rapport à celles habituellement retenues, soit 110 km pour les Open et 87 km pour le peloton Access. Tous devaient se diriger vers le collège de Hitia’a pour y effectuer l’ascension puis devaient ensuite poursuivre vers Taravao. Demi-tour à Ace Taravao pour les Access, les Open continuant jusqu’au CFPA avant de redescendre sur Pueu pour entamer le retour vers la ligne d’arrivée située au PK 14 à Papenoo.



Le petit peloton Open, composé de neuf coureurs, a roulé groupé et à un bon rythme sur la partie aller, la situation se décantant au retour du côté de la Marina Cowan. Les coureurs de Pirae sont passé à l’attaque avec Taruia Krainer, Toareva Parker et Carlqvist Manate qui s’échappaient accompagnés par Heiarii Manate et Teva Poulain. Dans les bosses avant le PK 25, Taruia Krainer a de nouveau attaqué et plus personne ne l’a revu. Heiarii Manutahi et Teva Poulain essayant bien de réagir tandis que Toareva Parker et Carlqvist Manate jouaient la course d’équipe.



Taruia Krainer confirmait son rôle de grand favori en creusant un solide écart dans le final pour s’imposer en 2 h 27’ 05’’ avec 2’ 34’’ d’avance sur son coéquipier Toareva Parker qui devançait au sprint Heiarii Manutahi pour les places d’honneur. Taruia Krainer a débriefé sa course à l’issue de l’épreuve : “C’était long car ça faisait longtemps que l’on n’avait pas roulé sur une aussi longue distance et j’ai commencé à avoir des crampes sur la fin. On a bien géré la course avec mon équipe ce qui m’a permis de sortir au retour mais ça aurait aussi pu être Toareva dans la mesure où l’on avait envisagé que ce soit l’un ou l’autre qui gagne. Avec le vent dans le dos au retour, ça m’a avantagé pour aller au bout. C’était dur aujourd’hui vu la distance mais il faut que les courses à venir fassent au moins 100 km, voire plus, pour que l’on prépare bien le Tour Tahiti Nui. Normalement le peloton Open va s’étoffer après le championnat avec la montée des Access et on devrait être au moins une vingtaine de coureurs lors des prochaines courses ce qui va les rendre plus tactiques et permettre de rallonger les distances.”



Les masters dominent en Access



Le peloton Access était bien fourni comme d’habitude avec les seniors et masters, jeunes et féminines. 41 coureurs se sont élancés de Arue pour couvrir 87 km avec passage par le collège de Hitia’a. Un solide exercice et peu habituel pour les Access. Le groupe va globalement rester compacte jusqu’au retour, la course se décantant dans les derniers kilomètres. Une situation qui a profité à Lionel Teikihuavanaka qui a battu Eric Chang Sang au sprint après 2 h 05’ 22’’ de course. Jean-Pierre Bernadat termine à 7 secondes pour monter sur le podium. Soulignons que les six premiers sont tous master 45/49 ans, 50/54 ans et un +55 ans. Les anciens ont fait la loi dimanche chez les Access.



Suspense pour le titre féminin, Kylie Crawford devançant Marta Slosarska d’une petite seconde au sein du peloton Access, Vaite Bonhoure n’étant pas loin non plus. Nolhan Chagneau a décroché le titre en U17, Brieuc Tonnelier (U19) et Hitiarii Cassel (U23) ne pouvant prétendre au titre dans leur catégorie étant seuls en course alors qu’il faut au moins deux partants pour officialiser un titre de champion de Polynésie.



La prochaine course cycliste mettra le VTT à l’honneur vendredi soir au Parc Vairai en nocturne, les Grands Prix VCT et Tamarii Punaruu sur route étant programmés les 21 et 28 juin.





Patrice Bastian



RESULTATS

OPEN (110 km)

1er Taruia Krainer (Pirae) 2 h 27’ 05’’

2e Toareva Parker (Pirae) à 2’ 34’’

3e Heiarii Manutahi (VCBB) à 2’ 35’’

4e Teva Poulain (Mar Tri) à 2’ 36’’

5e William Chung (Pirae) à 2’ 37’’

6e Gwenvaël Ronsin-Hardy (VCBB) à 2’ 37’’

7e Carlqvist Manate (Pirae) à 2’ 38’’

8e Gilles Venet (Pirae) à 5’ 29’’

9e Pierre Lesy (TPC) à 17’ 57’’



ACCESS (87 km)

1er Lionel Teikihuavanaka (Arue) 2 h 05’ 22’’

2e Eric Chang Sang (Mar Tri) à 1’’

3e Jean-Pierre Bernadat (TPC) à 7’’

4e Emmanuel Boscher (VCT) à 44’’

5e Stéphane Gérard (Arue) à 2’ 06’’

6e Jérôme Beaulande (TPC) à 2’ 06’’

7e Teremu Touatekina (VCBB) à 2’ 10’’

8e Keaoni Taaroa (VCT) à 2’ 11’’

9 Sylvain Duhautoy (VCT) à 2’ 11’’

10e Hitiarii Cassel (Pirae) à 2’ 11’’

…

12e Kylie Crawford (Mar Tri) à 2’ 11’’

(41 coureurs classés)







Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 8 Juin 2026 à 17:28 | Lu 290 fois



