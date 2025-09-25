

Cyclisme - Tahiti domine la Pacific Cup

Tahiti, le 19 octobre 2025 - La troisième édition de la Pacific Cup cycliste s’est déroulée vendredi et samedi à Cambridge en Nouvelle-Zélande avec neuf pays du Pacifique Sud hors l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La sélection tahitienne, composée de Tekau Hapairai, Kylie Crawford, Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi, a survolé l’événement en remportant trois des quatre épreuves au programme.



L’Oceania Cycling Confederation (OCC) a organisé vendredi et samedi la Pacific Cup 2025 à Cambridge en Nouvelle-Zélande. L’épreuve, créée en 2022 par l’OCC avec l’appui de la Fédération internationale, a pour but le développement du cyclisme dans le Pacifique Sud, mais l’Australie et la Nouvelle-Zélande, dont le niveau est de dimension internationale, n’y participent pas pour permettre à la Pacific Cup d’être plus ouverte en termes de hiérarchie. Ceci étant, la troisième édition de l’événement n’a pas vraiment été ouverte et était encore nettement dominée par les représentants tahitiens, comme en 2022 à Guam et en 2023 au Fenua.



Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC), en était bien sûr satisfait, mais tenait aussi à relativiser la portée des résultats en vue des échéances futures : “Je suis très content de nos performances qui sont encourageantes pour l’avenir. Ça nous donne de bonnes bases pour travailler. Je suis aussi très satisfait du comportement de chacun et de l’état d’esprit du groupe qui a été solidaire et serein. Kahiri a confirmé ses bonnes dispositions sur le chrono, Heiarii nous a épatés tant dans le contre-la-montre qu’en ligne. Les deux garçons font le doublé sur la course en ligne, mais il faut reconnaître que le peloton n’était pas très étoffé. Kylie était convalescente et ça s’est vu sur le chrono, mais elle a montré sa capacité à rebondir en gagnant la course en ligne et Tekau rate la victoire de très peu au contre-la-montre. Les filles font aussi le doublé en ligne, on peut donc dire que le bilan de Tahiti est excellent à cette Pacific Cup. Mais on doit aussi être conscient que le niveau de la compétition était plus faible que ce que l’on envisageait et on ne doit donc pas se reposer sur nos lauriers en vue des objectifs futurs.”

Tahiti fait presque carton plein



La compétition a démarré vendredi par un contre-la-montre de 15,6 km auquel ont participé vingt hommes et dix femmes. Les Tahitiens n’ont pas laissé planer longtemps le suspense chez les messieurs, Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi ayant déjà creusé l’écart aux temps intermédiaires. Kahiri Endeler, qui s’était déjà distingué à la Pacific Cup en 2022, signait le meilleur chrono final (18’ 28’’) devant Heiarii Manutahi, le Calédonien Kyrian Moutry, 3e, étant largement distancé. Gros suspense en revanche chez les dames, la Calédonienne Patricia Thémereau l’emportant de 34 petits centièmes devant Tekau Hapairai. Kylie Crawford faisait 4e, mais elle allait se rattraper le lendemain lors de la course en ligne. Sur celle-ci, Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi maîtrisaient totalement la course longue de 100 km chez les messieurs, se dégageant du peloton à 40 km de l’arrivée pour finir côte à côte. Les deux coureurs se mettant d’accord pour que Heiarii Manutahi soit le vainqueur. Le Calédonien Christophe Laurent prenait la 3e place.



Doublé tahitien également chez les dames au terme de 80 km de course, Kylie Crawford se détachant dans le final pour l’emporter avec quelques secondes d’avance sur Tekau Hapairai et la Calédonienne Jessica Bellenguez, 3e. Deux fois deuxième, Tekau Hapairai avait aussi droit à son trophée en s’imposant au classement général final. Chez les messieurs, Kahiri Endeler l’emportait devant Heiarii Manutahi. Tahiti a presque fait carton plein en gagnant cinq des six trophées, seule la Nouvelle-Calédonie étant parvenue à bousculer un peu l’hégémonie tahitienne.

D’autres déplacements souhaités pour préparer 2027



Le cyclisme tahitien a démontré en Nouvelle-Zélande qu’il devrait être en position de force en 2027 à Tahiti pour les Jeux du Pacifique, tant il a fait preuve de supériorité en Nouvelle-Zélande face aux autres nations qui feront le déplacement pour l’événement. Mais comme l’a souligné Hervé Arcade, pas question de s’endormir sur ses lauriers, un sentiment également partagé par Teva Bernardino, le président de la FTC : “On a réalisé une belle performance d’ensemble à la Pacific Cup et ça donne du crédit au cyclisme tahitien dans la région. Toutes les nations qui seront aux Jeux du Pacifique en 2027 étaient présentes et nos résultats à Cambridge sont bien sûr très encourageants en vue des Jeux. Mais on va continuer à bien travailler avec les coureurs susceptibles de participer aux Jeux et il faut que l’on continue à faire des déplacements pour que le niveau de nos coureurs monte encore, car nos futurs adversaires aux Jeux, et notamment les Calédoniens, ne vont pas rester sans réagir. Mais qui dit déplacement dit budget en conséquence. On compte pour cela notamment sur le ministère des Sports pour préparer au mieux nos athlètes dans les deux années à venir. Mais je le remercie déjà pour nous avoir soutenus pour notre participation à la Pacific Cup ainsi que la Confédération océanienne de cyclisme et tous nos partenaires fidèles de la fédération de cyclisme.”



À souligner que d’autres coureurs tahitiens étaient également en lice à Lorne en Australie dimanche dans un rendez-vous de haut niveau, les Championnats du monde Gran Fondo, un type de course cyclosportive sur route. Taruia Krainer, Toareva Parker et Serge Taruoura y ont obtenu des résultats honorables. Le cyclisme tahitien entretient efficacement sa dynamique.



Patrice Bastian

Les podiums

Contre-la-montre

*Femmes (15,6 km)

1. Patricia Thémereau (NC) 22’ 11’’ 92

2. Tekau Hapairai (Tah) 22’ 12’’ 37

3. Jessica Bellenguez (NC) 22’ 37’’ 96

*Hommes (15,6 km)

1. Kahiri Endeler (Tah) 18’ 28’’ 08

2. Heiarii Manutahi (Tah) 18’ 45’’ 00

3. Kyrian Moutry (NC) 19’ 42’’ 33

Course en ligne

*Femmes (80 km)

1. Kylie Crawford (Tah) 2 h 01’ 01’’

2. Tekau Hapairai (Tah) 2 h 01’ 05’’

3. Jessica Bellenguez (NC) 2 h 01’ 08’’

*Hommes (100 km)

1. Heiarii Manutahi (Tah) 2 h 07’ 03’’

2. Kahiri Endeler (Tah) 2 h 07’ 03’’

3. Christophe Laurent (NC) 2 h 09’ 23’’

Classement général

*Femmes

1. Tekau Hapairai (Tah) 2 h 23’ 17’’

2. Patricia Thémereau (NC) 2 h 23’ 25’’

3. Jessica Bellenguez (NC) 2 h 23’ 45’’

*Hommes

1. Kahiri Endeler (Tah) 2 h 25’ 31’’

2. Heiarii Manutahi (Tah) 2 h 25’ 48’’

3. Kyrian Moutry (NC) 2 h 29’ 07’’

