Cyclisme – Ronde Téléthon : Un tour de l’île pour la bonne cause

Au total, les cyclistes du dimanche - hommes, femmes et enfants - ont parcouru 115.7 km à la force des jambes. Le départ a été donné au niveau du quai des ferry à Papeete avec une arrivée au même endroit après plus de quatre heures d’effort.



Cette sortie cycliste sans véritable enjeu de performance s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Les cyclistes, qui étant en grande partie affiliés aux clubs du fenua, ont même pris le temps de se ravitailler au niveau de Vaipahi.



Parmi les 16 clubs locaux qui ont répondu présent à cet appel du cœur, on retrouve le Vélo Club de Tahiti. Pour Benoit Rivals, son président, il était important de participer : « Le vélo club de Tahiti a tenu à participer à cet événement organisé par le club de Fei pi dans le cadre du Téléthon. L’ambiance était très bonne et tout le monde a réussi à relever le défi ! »