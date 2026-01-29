

Cyclisme - Nouveau succès pour le duo Krainer-Parker

Tahiti, le 22 février 2026 - Le deuxième Gentleman de la saison, un contre-la-montre à deux, s’est déroulé samedi sur la côte est. Comme lors du premier rendez-vous du genre le 25 janvier, le duo Taruia Krainer et Toareva Parker s’est imposé au classement scratch. Mehdi Gabrillargues et Gwenvael Ronsin Hardy ont pris la deuxième place.



La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a lancé sa saison 2026 sur route par des Gentleman, format de course en contre-la-montre parcouru en duo et destiné à remettre les coureurs en selle dans des conditions plus abordables que les courses en peloton, comme le confirme Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC : “On a programmé des Gentleman en début de saison car ça permet de relancer la dynamique dans la mesure où c’est un format de course qui peut intéresser tous les types de coureurs et en particulier ceux qui ne sont pas à l’aise en peloton. Et puis courir à deux, c’est plus fun pour beaucoup que de courir en individuel. On commence à préparer les Jeux du Pacifique car il y aura au programme un chrono mixte par équipe de quatre avec deux hommes qui partiront d’abord puis passeront le relais à deux femmes. On laisse pour l’instant le choix aux coureurs de s’associer comme ils le veulent, mais au fil du temps, on tirera les enseignements des différentes épreuves de contre-la-montre en duo et on déterminera la sélection mixte qui participera aux Jeux.”



La distance a augmenté entre les deux Gentleman passant de 19 à 27 km samedi avec un aller et un retour sur la côte est entre Mahaena et Papeno’o. Le parcours était également plus exigeant avec notamment la côte de Nivee à monter dans les deux sens. Les participants ont en outre dû composer avec un fort vent favorable dans la portion aller mais de face au retour.

Gabrillargues-Ronsin Hardy également performants



Dix-huit équipes étaient engagées mais 17 ont pris le départ, Kylie Crawford se retrouvant sans partenaire en l’absence de Joy Crawford. Les premiers départs – soit les équipes mixtes suivies des équipes femmes, jeunes, master hommes et hommes – étaient donnés à 15 heures. À mi-parcours, Taruia Krainer et Toareva Parker passaient avec le meilleur temps intermédiaire, mais l’équipe master hommes du VC Bora Bora, composée de Mehdi Gabrillargues et Gwenvael Ronsin Hardy, n’avait pas concédé trop de retard au duo de Pirae. Sur la portion retour, les leaders allaient augmenter leur avantage et s’imposer au scratch et au classement hommes en 34’ 15’’ 70.



Toareva Parker a confié à l’arrivée : “Le parcours était assez dur aujourd’hui car il était vallonné et on a eu droit à du vent assez fort sur la portion retour. Et puis il a fallu que je m’accroche car Taruia (Krainer, NDLR) est en pleine forme en ce moment et il roule fort. Mais je suis aussi relativement en forme et je donne toujours mon maximum et notre duo avec Taruia fonctionne bien. Ce deuxième succès sur la Gentleman est encourageant car on a plusieurs grosses échéances qui vont arriver. Avec la sélection tahitienne, on va participer aux Oceania sur route à Brisbane au mois d’avril puis on enchaînera deux jours après avec Taruia sur les qualificatives pour les Championnats du monde de Gran Fondo. C’est une belle saison qui s’annonce avec bien sûr pour objectif ultime les Jeux du Pacifique 2027 à la maison.”



Belle performance également de Mehdi Gabrillargues et Gwenvael Ronsin Hardy, deuxièmes au scratch et vainqueurs en master hommes en 35’ 25’’67. Carlqvist Manate et Gilles Venet complètent le podium devant Kahiri Endeler et Romain Vilars, moins en jambe que quatre semaines auparavant.



Adelaïde Trejou et Raimaeva Raapoto sont montées sur la plus haute marche du podium féminin de même que Tekau Haparai et Terautahi Larsos en catégorie mixte. Hitiarii Cassel et Paul Robin étaient l’unique duo jeune en lice.



Prochain rendez-vous cycliste localement, le dimanche 1er mars avec la Cyclo Malmezac.



Patrice Bastian





Kalani Helme brille en BMX à Brisbane



Très bonne nouvelle pour le cyclisme tahitien samedi et pour le BMX en particulier, le jeune Kalani Helme (10 ans) a été sacré champion d’Océanie dans sa catégorie d’âge à Brisbane en Australie. Mais ce n’est pas une première pour le grand espoir du BMX tahitien qui avait déjà décroché un titre océanien en 2025, une année riche pour la pépite tahitienne car Kalani Helme avait également fait 4e aux Championnats d’Europe et il a fait encore plus fort par la suite en décrochant un titre de vice-champion du monde à Copenhague au Danemark. Le jeune sociétaire de TOR est lancé pour réaliser une très grande saison.

Les podiums

Hommes

1. Taruia Krainer/Toareva Parker (Pirae) 34’ 15’’ 70

2. Carlqvist Manate/Gilles Venet (Pirae) 37’ 05’’ 90

3. Kahiri Endeler/Romain Vilars (TPC) 38’ 29’’ 96

Master hommes

1. Mehdi Gabrillargues/Gwenvael Ronsin Hardy (VCBB) 35’ 25’’ 67

2. Fabian Tranne/David Richmond (Mar Tri) 40’ 57’’ 90

3. David Charpin/Jean-Pierre Bernadat (Mar Tri/TPC) 40’ 58’’ 56

Femmes

1. Adélaïde Trejou/Raimaeva Raapoto (Pirae) 44’ 48’’ 12

2. Christelle Le Cleach Monnier/Ingrid Vivish (Mar Tri/NL) 46’ 12’’ 30

Mixte

1. Tekau Haparai/Terautahi Larsos (Mar Tri) 41’ 11’’ 23

2. Laurent Le Goff/Vaite Bonhoure (Pirae) 41’ 13’’ 56

3. Teremu Tuatekina/Martha Slosarska (VCBB) 41’ 16’’ 28

Jeunes

1. Hitiarii Cassel/Paul Robin (Pirae) 43’ 48’’ 59

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 22 Février 2026 à 13:39




