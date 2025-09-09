

Cyclisme – Maxime Joly enchaîne

Tahiti, le 17 septembre 2025 - Déjà vainqueur de la 3e étape du Tour Tahiti Nui mardi, Maxime Joly s’est de nouveau imposé mercredi au sommet du Tahara’a devant le maillot jaune Quinn Felton et Axel Taillandier. Les écarts étant faibles à l’arrivée de la 4e étape, l’Américain a conservé sa place de leader devant Axel Taillandier, Taruia Krainer et Maxime Joly, le trio de l’AS Pirae.



Les jours se suivent et se ressemblent au Tour Tahiti Nui en ce qui concerne les vainqueurs d’étape et les scénarios des courses. Quinn Felton a gagné les deux premières étapes, Maxime Joly les deux suivantes. Quant au déroulement des courses, les coureurs de Pirae tentent constamment de bousculer l’équipe américaine de Voler Factory, mais les Californiens ne lâchent rien. Et les sociétaires de l’AS Pirae ont encore essayé de perturber la sérénité des Américains et de leur leader Quinn Felton mercredi, mais avec finalement peu d’effet sur le classement général, les orange signant quand même un deuxième succès d’étape grâce au récidiviste Maxime Joly.



Pirae attaque, Voler contrôle



Bien que l’étape entre Arue et Tautira aller et retour était longue de 128 km après les 135 km de la veille, la course est immédiatement partie sur un rythme élevé, Max Dalbera du Team Terra, Julien Trarieux du VC Bora Bora et William Chung de l’AS Pirae composant un trio de tête dans le Tahara’a. Ce trio était repris dans Mahina et les escarmouches devaient se poursuivre tout au long de la côte est. Pirae repassait à l’attaque à la sortie de Papeno’o avec le duo Gilles Venet et Carlqvist Manate qui allait tenir le peloton à distance jusqu’au demi-tour à Tautira. C’est même un trio de Pirae qui se formait après le demi-tour, Toareva Parker étant aussi sorti du peloton en compagnie d’Erwan Le Falher du Team France Défense. Toareva Parker et Erwan Le Falher lâchaient leurs deux compagnons d’échappée et allaient compter jusqu’à 2’ 50’’ sur le peloton, ce qui n’affolait pas Quinn Felton, comme il l’a confié à l’arrivée : “On reste toujours très attentif avec mon équipe pour défendre mon maillot jaune car les écarts ne sont pas énormes avec mes poursuivants qui sont d’un très bon niveau. Aujourd’hui, ça s’est encore bien passé, on a géré les écarts avec les échappés qui n’étaient pas dangereux au classement général. Par contre, on a accéléré sur la fin car il y avait un coureur devant (Maxime Joly, NDLR) bien placé au général et puis on visait la victoire d’étape.”



Maxime Joly avait en effet réussi à s’extraire du peloton du côté de la marina Cowan pour rejoindre Parker et Le Falher dans Nivet. Toareva Parker décrochait dans la ligne droite de Papeno’o où Maxime Joly imposait un rythme élevé en roulant à près de 60 km/h avec le vent dans le dos, Erwan Le Falher s’accrochant pour rester dans sa roue. Comme l’a souligné Quinn Felton, Voler Factory menait la chasse derrière et parvenait presque à recoller à Maxime Joly. Mais celui-ci avait encore quelques secondes d’avance au pied du Tahara’a qu’il a conservées sur la ligne d’arrivée. Quinn Felton limitait l’écart en finissant 2e à 6 secondes, Axel Taillandier complétant le podium de l’étape à 9 secondes. Taruia Krainer concédait quelques secondes au trio de tête mais conservait sa 3e place au général à 1’ 01’’ du leader derrière Axel Taillandier et devant Maxime Joly à 1’ 10’’.



Les Tahitiens sont au niveau



Les meilleurs coureurs tahitiens sont à la hauteur car outre Taruia Krainer, Mehdi Gabrillargues est 7e et leader de la catégorie master (40 ans et +) et Kahiri Endeler est 8e. Mais ce dernier espérait mieux au départ du Tour, comme il l’a évoqué à l’arrivée : “Je suis malade depuis hier et je savais donc que ça serait dur pour moi de viser les premières places au général. Je pensais me concentrer sur le maillot vert aujourd’hui, mais je n’avais pas de jus pour prendre des points sur les sprints intermédiaires. Je suis resté au chaud au sein du peloton. J’avais pourtant bien préparé le Tour, c’était l’un de mes grands objectifs cette saison, mais je suis malheureusement tombé malade au mauvais moment. Il aurait fallu que je sois au top pour jouer un rôle intéressant car le niveau est relevé cette année avec une équipe américaine qui est clairement au-dessus du lot et un leader qui est très fort sur tous les terrains.”



Le maillot vert repose quand même sur des épaules tahitiennes, celles de Heiarii Manutahi, ce qui donne encore un peu plus de relief au cyclisme tahitien. Jeudi, direction Moorea avec une arrivée en haut de la route du Belvédère, une montée qui pourrait redistribuer les cartes au général bien que Quinn Felton ait déjà démontré qu’il était un bon grimpeur et qu’il sera difficile de lui reprendre du temps.



L’étape féminine, longue d’une quarantaine de kilomètres mercredi entre Arue et Hitia’a dans les deux sens, a de nouveau été marquée par une victoire de Tekau Hapairai devant Adélaïde Treujou et Heivai Nui.



Patrice Bastian

Les podiums

4e étape

1. Maxime Joly (Pirae 1) 3 h 05’ 02’’

2. Quinn Felton (Voller) à 6’’

3. Axel Taillandier (Pirae) à 9’’

Général Open

1. Quinn Felton (Voler) 8 h 49’ 34’’

2. Axel Taillandier (Pirae 1) à 45’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 1’ 01’’

Général U23

1. Tom Morel (Fei Pi)

2. Hugo Pommelet (NC)

3. Mattheus Johnson (Voler)

Général Master (40 ans et +)

1. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1)

2. Karim Gabrillargues (Terra)

3. Sébastien Fabri (VCBB 2)

Général maillot à pois (montagne)

1. Quinn Felton (Voler) 37 pts

2. Axel Taillandier (Pirae) 27 pts

3. Taruia Krainer (Pirae) 25 pts

Général maillot vert (sprint)

1. Heiarii Manutahi (VCBB 2) 30 pts

2. Kéryl Moutry (NC) 19 pts

3. Hugo Pommelet (NC) 17 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 17 Septembre 2025 à 17:06 | Lu 32 fois



