Cyclisme – Les Tahitiens visent les titres à la Pacific Cup

Tahiti, le 15 octobre 2025 - La 3e édition de la Pacific Cup cycliste sur route aura lieu vendredi et samedi à Cambridge en Nouvelle-Zélande. Dominateur de l’épreuve chez les hommes en 2022 à Guam et auteur d’un doublé homme/femme en 2023 à Tahiti, le cyclisme tahitien veut poursuivre sa domination sur la Pacific Cup ce week-end.



L’Oceania Cycling Confederation (OCC) a créé la Pacific Cup en 2022, l’événement ayant pour but le développement du cyclisme en Océanie, un vœu appuyé par la Fédération internationale de cyclisme (UCI). Les Oceania de la discipline restent certes le rendez-vous continental le plus relevé dans la région, mais les Australiens et les Néo-Zélandais survolent les compétitions. La Pacific Cup a ainsi vu le jour pour permettre aux cyclistes des autres fédérations océaniennes de nourrir des ambitions pour jouer les premiers rôles hors la présence des Australiens et des Néo-Zélandais.



La Pacific Cup se scinde en deux parties, un contre-la-montre le premier jour puis la course en ligne le lendemain. Kahiri Endeler s’y est distingué lors de la première édition à Guam en 2022 en remportant la course en ligne et le classement général après avoir fait deuxième du contre-la-montre. Et le cyclisme tahitien a réalisé un doublé lors de la 2e édition organisée au Fenua en 2023 grâce à Léo Cazaubiel chez les hommes et Élodie Touffet chez les femmes. Aussi le quatuor tahitien, qui a fait le déplacement en Nouvelle-Zélande et qui est composé de Tekau Hapairai et Kylie Crawford chez femmes et de Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi chez les hommes, vise plusieurs trophées ce week-end à Cambridge entre le contre-la-montre, la course en ligne et le classement général.

Un test important en vue des Jeux 2027



Hervé Arcade, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme qui les accompagne, se montre plutôt optimiste : “C’est notre dernier grand rendez-vous cette saison avant la trêve et les Tahitiens sont motivés et ont l’objectif de se distinguer à la Pacific Cup comme en 2022 et 2023. On a une sélection moins dense que par le passé car on a le droit de ne présenter que deux athlètes hommes et deux athlètes femmes. Mais on espère bien réaliser le doublé comme en 2023 et finaliser une saison 2025 plutôt encourageante pour le cyclisme tahitien, notamment au niveau des féminines qui se sont remobilisées et dont la sélection tahitienne est montée sur le podium aux Championnats des DOM/TOM.”



Les Tahitiens devront composer avec une solide adversité car dix fédérations du Pacifique sont engagées à la Pacific Cup dont les Guaméens et les Calédoniens qui s’imposent comme les principaux concurrents des Tahitiens. Le contre-la-montre vendredi, couru sur 30 kilomètres et sur les routes vallonnées de la région de Cambridge, donnera un premier aperçu des forces en présence avant la course en ligne du samedi, dont la distance sera de 100 km pour les hommes et 80 km pour les femmes.





La Pacific Cup ne se résume pas aux courses. L’OCC, en collaboration avec l’UCI, a en effet mis en place une formation qui s’est déroulée tout au long de la semaine à l’attention des cadres techniques pour qu’ils approfondissent leurs connaissances sur le contenu des entraînements et la nutrition des coureurs. Le Centre satellite de développement continental UCI Océanie à Cambridge servira aussi de camp d’entraînement pour les nations qui participeront aux Jeux du Pacifique 2027 à Tahiti. Les coureurs locaux qui évolueront à domicile y seront évidemment très ambitieux et la Pacific Cup va leur permettre de mieux se situer par rapport à leurs principaux adversaires en 2027.



