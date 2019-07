Curages prévus, bouchons en vue

Papeete, le 29 juillet 2019 - La Polynésienne des eaux informe que la circulation sera perturbée à cause de travaux de curage qui auront lieu les jeudi 1er et 8 août sur deux secteurs différents.



Le jeudi 1er août, les travaux se dérouleront de 8 à 14 heures, entre l’immeuble Pugibet et l’église Saint-Étienne. Le jeudi 8 août, les travaux se dérouleront de 8 à 11 heures entre la Banque de Polynésie (près de l’hôtel Manava) et le Blue Banana et de 12 à 14 heurs entre la servitude Lequerre et les pompiers de Punaauia.

La circulation sera donc perturbée le temps de ces travaux mobiles et une signalisation temporaire et adaptée sera mise en place. Pour toute information, la Polynésienne des eaux invite à contacter son service clientèle au 40 45 32 88.