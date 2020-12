Crues subites dans le sud de la Thaïlande: au moins neuf morts

Bangkok, Thaïlande | AFP | jeudi 03/12/2020 - Des crues subites dans le sud de la Thaïlande ont fait neuf morts et affecté un demi-million de personnes, ont indiqué jeudi les autorités, qui s'attendent à de nouvelles pluies torrentielles.



L'état d'urgence a été décrété dans la province de Nakhon Si Thammarat, où les neuf victimes, dont un enfant de cinq ans, sont à déplorer.



Un grand nombre d'habitations ont été détruites, affectant plus d'un demi-million de personnes d'environ 210.000 foyers.



Près de 150.000 hectares de terres agricoles ont été inondées.



"Cette année est la pire que nous ayons connue ici en 50 ans", a déclaré à l'AFP le gouverneur de la région, Kraisorn Visitwong.



"Nous avons eu des inondations dans certaines parties de notre province chaque année, mais jamais aussi importantes et avec des courants aussi forts. Nous ne pouvons même pas utiliser nos bateaux", a-t-il ajouté.



Le principal aéroport de la région est demeuré ouvert mais était encerclé par les eaux. Des véhicules militaires ont transporté les passagers au terminal.



Six autres provinces - Narathiwat, Songkhla, Pattani, Surat Thani, Chumphon et Chatthalung - étaient également touchées par les inondations.



De fortes pluies avaient commencé à s'abattre il y a une semaine et devraient se poursuivre au cours des prochains jours, une violente mousson affectant le golfe de Thaïlande.