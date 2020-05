Croix-Rouge : Le don qui fait sauter les amendes

Lors de cette conférence, le procureur général près la cour d’appel de Papeete, Thomas Pison, a expliqué que la mise en place de cette procédure visait à « transformer les incivilités qui ont été commises par les contrevenants qui ont violé les règles en solidarité, notamment pour les plus démunis qui ont souffert davantage durant ces derniers mois.» Pour l’avocate générale, Brigitte Angibaud, qui est à l’origine de ce projet, il était important d’apporter une réponse « exceptionnelle » face à la pandémie : « Cette réponse pénale hors-norme est née de la confrontation du comportement de gens qui se sont mis en marge et d’autres gens qui avaient besoin, pendant la pandémie, de plus de solidarité. Et la justice saura tenir compte de l’expression de cette solidarité. »



En cette période de crise sanitaire et économique, le président de la Croix-Rouge, Karl Lis, a expliqué que la Croix-Rouge procédait à la distribution de colis alimentaires et d’hygiène : « Ce sont des paniers que nous mettons en place pour les familles dans le besoin. Nous avons commencé la distribution dès le 24 mars car au début du confinement, nous nous sommes aperçus qu’il y avait déjà des gens dans le besoin. Depuis, nous avons dépensé 9 millions de Fcfp sur un budget de 11 millions. Il ne nous reste plus que deux millions de budget. Toute l’aide que pourront nous apporter les contrevenants en venant faire un don sera vraiment appréciable. Ces colis seront distribués jusqu’à la fin du mois de juin. Au regard de la situation économique actuelle, nous sommes quasiment certains qu’il va y avoir une très grosse demande sanitaire ». Karl Lis rappelle par ailleurs que cette demande a « explosé » depuis le début du confinement et que si la situation économique ne s’arrange pas, la Croix-Rouge s’attend à une situation compliquée.