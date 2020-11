Covid : le gouvernement réactive ses aides pour les travailleurs

La propagation rapide du Covid a conduit le gouvernement, en urgence, à faire fermer les bars, salles de sports, salles d'exposition, foires et salons. Une décision qui espère éviter la saturation des capacités hospitalières... Mais qui fait des victimes chez les salariés et patentés de ces secteurs. Pour les aider, deux aides ont été annoncées ce mercredi en conseil des Ministres.Les formulaires de demande sont disponibles en ligne sur le site www.mes-demarches.gov.pf. Le SEFI instruit les dossiers (informations au 40 46 12 12 ou à [email protected] ).La première nous vient directement du confinement : le Revenu Exceptionnel de Solidarité. Le retour du R.E.S. se fera dans les mêmes conditions, mais sera cette fois réservée aux salariés des bars, discothèques, salles de sports, organisateurs de foires et salons. Ce sont les entreprises qui font la demande pour leurs salariés.Les conditions sont identiques. L'aide est destinée aux salariés (CDI ou CDD) qui ont été obligés d’arrêter toute leur activité professionnelle à cause de la fermeture de leur entreprise sur ordre du gouvernement.Elle est de :- 50 000 Fcfp pour les salariés touchant un salaire inférieur ou égal à 50 000 Fcfp- 100 000 Fcfp pour les salaires supérieursLes patentés qui voient leur activité fermée à cause d'une décision administrative de fermeture causée par la crise sanitaire seront indemnisés à hauteur de 100 000 Fcfp par mois maximum.Rappelons que tous les entrepreneurs indépendants des secteurs "stratégiques" (tourisme, transport, hôtellerie, artisanat, etc) ont aussi droit à ce Dispositif Exceptionnel de Sauvegarde de l’Emploi des Travailleurs Indépendants (DESETI) si leur activité est totalement arrêtée du fait de la crise économique. Le DESETI leur octroyait jusqu'à présent 50 000 Fcfp par mois, mais le Conseil des ministres a décidé d'augmenter cette indemnité à 70 000 Fcfp par mois.Enfin, le gouvernement note que tous les salariés et patentés mis en quarantaine par le Bureau de Veille Sanitaire et qui ne peuvent pas passer en télétravail sont indemnisés.