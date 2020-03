Covid-19: les voyagistes français reportent tous les départs prévus jusqu'au 15 mai

Paris, France | AFP | mardi 31/03/2020 - Les voyagistes français annoncent mardi le report de tous les départs prévus jusqu'au 15 mai inclus, contre fin mars jusqu'ici, en raison de la pandémie de Covid-19, environ 350.000 clients de tour-opérateurs étant concernés pour le mois d'avril.



Cette décision est motivée par "la situation sanitaire" liée à la pandémie de Covid-19 et les "circonstances inévitables et exceptionnelles qui imposent des restrictions de voyages", indique dans un communiqué le Seto (syndicat des tour-opérateurs).

"Concernant les croisières, cette disposition peut être adaptée en fonction des contraintes des compagnies maritimes et fluviales", poursuit ce texte.

"Pour les voyages concernés", précise le Seto, "les tours-opérateurs en informeront leurs clients dans les meilleurs délais". Ils "se tiennent à la disposition de leurs clients et des agences de voyages pour répondre à leurs interrogations".

"Ces mesures pourront être modifiées à tout moment en fonction de l'évolution de la situation et dans un souci de l'intérêt de la clientèle, des agences de voyages et des tour-opérateurs", ajoute le Seto.

Quelque 350.000 clients français avaient prévu de partir au mois d'avril, indiquait à l'AFP mi-mars René-Marc Chikli, président du Seto.

Les voyages organisés, les séjours tout compris et les prestations indépendantes comme un hébergement ou une location de voiture qui auront été annulés à compter du 1er mars et jusqu'au 15 septembre, en raison du Covid-19, pourront être reportés pendant 18 mois au moyen d'un "avoir", qui a été créé par ordonnance.

Le professionnel pourra proposer une prestation équivalente ou d'un montant supérieur soit encore plusieurs séjours d'un montant inférieur. Au terme des 18 mois, si le client n'a pas utilisé son avoir, il pourra obtenir un remboursement.

Cet avoir ne s'applique pas aux services de transport sec.