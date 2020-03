Covid-19 : Trois cas à Tahiti, mais...

Tahiti, le 17 mars 2020 - Le ministre de la Santé a commenté mardi la nature des mesures de protection sanitaire annoncées la veille pour faire obstacle à l’entrée du Covid-19 en Polynésie française ou freiner sa propagation sur place. “Apparemment, le virus ne circule pas”, a-t-il aussi dit. Mais “il est probablement présent. Il ne faut pas se faire d’illusion”.



“Nous sommes dans une stratégie d’enlisement du virus”, a expliqué hier le ministre polynésien de la Santé, Jacques Raynal, lors d’un point d’information dédié au Covid-19 et organisé conjointement avec la ministre de l’Education (voir ci-contre). Pour l’instant, la collectivité recense depuis jeudi 12 mars trois cas avérés d’infection à ce coronavirus, dont deux importés. “Apparemment et sous toute réserve, la circulation virale ne nous apparaît pas. Apparemment, le virus ne circule pas”, a-t-il aussi dit. Mais “il est probablement présent. Il ne faut pas se faire d’illusion”.



Mesures barrières



Face à cette probabilité et au risque d’engorgement des structures sanitaires spécialisées qu’elle laisse craindre, le haut-commissaire de la République Dominique Sorain et le président Edouard Fritch, ont décidé lundi de mettre en œuvre sans attendre des mesures strictes de protection de la Polynésie française. Il s’agit d’une part d’éviter toute nouvelle introduction de ce virus sur le territoire, par des mesures de confinement pour tous les voyageurs à l’arrivée des vols internationaux, après l’arrêt total des activités de croisière, la semaine dernière et la suspension des permis de travail accordés aux étrangers actuellement hors du territoire depuis mi-février.



Au plan local, dans l’hypothèse où des personnes seraient porteuses du virus sans pour autant avoir encore été identifiées, des mesures barrières sont mise en place pour freiner la propagation interhumaine : rassemblement de plus de 100 personnes interdits ; limitation de la capacité d’accueil des établissements recevant du public ; fermeture des établissements scolaires. Et toujours les consignes répétées pour l’adoption par tous des gestes barrières : se laver les mains régulièrement ; observer une distance d’un mètre entre individus le plus souvent possible, etc. Elles visent à freiner une éventuelle propagation en Polynésie du virus.