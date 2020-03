Covid-19 : Raynal rassure sur le stock de tests

Tahiti, le 17 mars 2020 - La Polynésie française dispose actuellement d'un stock de 1 000 tests de détermination virale spéciaux Covid-19 et une commande est en cours pour 1 000 supplémentaires a indiqué Jacques Raynal, mardi.



Le ministre de la Santé a précisé hier que, dans le cadre de la surveillance menée par le service de veille sanitaire, 250 tests de contrôle "qui se sont avérés négatifs" ont été réalisés sur des personnes présentant les symptômes d’une possible infection au coronavirus (cas suspects) ou sur des personnes ayant été en contact avec l’un des trois malades actuellement présents sur le territoire.

Par ailleurs, plus de 200 personnes sont actuellement “sous surveillance”. Il s’agit de voyageurs arrivés récemment de “zones à risque, comme la Métropole”, a-t-il aussi expliqué : “Le service de veille sanitaire qui recueille les fiches médicales remplies à bord, téléphone régulièrement pour connaître l’état de santé de la personne. S’il s’avérait que l’une de ces personnes développait des signes inquiétant, immédiatement des recherches seraient menées pour vérifier si elle est atteinte ou non.”



A propos du stock disponible



La surveillance sanitaire est pour l’instant ciblée et repose sur deux types de tests. D’une part, un révélateur qui permet d'identifier une présence virale “quelle qu’elle soit”, autrement appelés Tests de détermination rapide. “Nous en disposons, bien évidemment”, a affirmé le ministre de la Santé. Ces révélateurs sont réservés au suivi des cas suspects. Les tests sont réalisés une première fois puis quatre jours plus tard, compte tenu de la période d’incubation du Covid-19.

L’autre type de révélateur est celui qui permet de déceler la présence du Covid-19. Pour l’heure, 1 000 de ces tests de détermination virale sont disponibles en Polynésie française, a précisé Jacques Raynal en détaillant qu’il y en a 500 à l’institut Malardé et 500 au centre hospitalier de Taaone. Une commande est en cours pour renforcer ce stock de 1 000 tests supplémentaires.