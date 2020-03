Covid-19 : Les banques du fenua rassurent

Tahiti, le 18 mars 2020 - Le Comité des Banques de Polynésie française annonce mercredi la mise en place prochaine de mesures de trésorerie "destinées à venir en aide aux clients".



Dans un communiqué du 18 mars, le Comité des Banques de Polynésie française de la Fédération Bancaire Française annonce la mise en place prochaine de mesures de trésorerie "destinées à venir en aide aux clients", durant la crise Covid-19 au fenua.



Les banques présentes en Polynésie française (Banque de Polynésie, Banque de Tahiti, Banque Socredo) prévoient dans ce contexte de déployer, afin de soutenir l’économie polynésienne "un ensemble de mesures concrètes communes aux trois banques et destinées à venir en aide aux clients : report et/ou rééchelonnement des crédits, aménagement de solutions de trésorerie souples et adaptées à chaque situation, etc".



Les trois banques confirment en outre que l'alimentation des réseaux de distributeurs automatiques de billets demeure assurée et que les infrastructures de moyens de paiements sont totalement opérationnelles.