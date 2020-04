Covid-19 : L’A400M Atlas arrive samedi

L’A400M Atlas, possède trois atouts importants pour son rôle au fenua. Il est doté d’une grande capacité de stockage et d’une grande endurance, et il est également capable de se poser sur des pistes assez courtes. “Il est ainsi en mesure de relier la majeure partie des îles de Polynésie française” assure-t-on du côté des forces armées. Il pourra également rejoindre des territoires voisins, tels que “l’Australie, la Nouvelle-Zélande ou la Nouvelle-Calédonie si nécessaire”.



Ses missions principales seront l’acheminement ou la récupération de fret. Il pourra également “contribuer aux évacuations sanitaires, au même titre que les autres aéronefs des FAPF, et en complément des avions civils polynésiens”.