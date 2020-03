Covid-19 : Craintes autour d'un possible foyer à la DJS

Tahiti, le 19 mars 2020 - Le siège de la Direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) est fermé pour une "durée indéterminée" après qu’un de ses cadres a été diagnostiqué infecté par le Covid-19, mardi soir. Les agents du siège de Papeete et tous les sujets contacts identifiés depuis le 12 mars sont placés en confinement.



"La DJS informe ses usagers qu’elle ne recevra plus le public, à compter de ce jour et ce pour une durée indéterminée". C'est l'annonce laconique publiée depuis mercredi soir sur le site de la Direction de la Jeunesse et des sports (DJS). Jeudi matin, elle est placardée sur les rideaux baissés du siège de Papeete.



L’un des trois nouveaux cas polynésiens officialisés mercredi comme porteurs du coronavirus Covid-19 occupe en effet une fonction de cadre dans ce service administratif. Il semble avoir été contaminé lors d’un séjour aux États-Unis d’où il est revenu vendredi 6 mars. Pour ce dernier, les premiers symptômes ont été ressentis dès le vendredi 13, avec un état de fatigue puis le lendemain avec l’apparition de fièvre. Mais il pourrait avoir été contagieux dès le jeudi, deux jours auparavant. Testé le 17 mars, son diagnostic est connu depuis le soir-même.



Christelle Lehartel, sujet contact



Depuis ce mercredi, le bureau de veille sanitaire s’efforce de retracer avec exhaustivité son parcours à compter du jeudi 12 mars afin de lister toutes les personnes qui ont été en contact avec lui et qui pourrait donc avoir été contaminées en sa présence.



Christelle Lehartel a notamment participé à une réunion de service en présence de ce cadre de la Jeunesse et des Sports, jeudi 12 mars. Selon nos confrères de Polynésie la 1ère, la ministre de l’Éducation a été placée en confinement ce mercredi 18, de même que le Directeur de la Direction général de l’éducation et des enseignements, Thierry Delmas, qui a régulièrement été en contact avec cette dernière depuis sa possible contamination.



Par mesure de précaution, la douzaine d’agents en poste au siège de la Direction de la Jeunesse et des Sports sont en outre maintenus en confinement à domicile depuis mercredi matin en relation étroite avec le bureau de la veille sanitaire.