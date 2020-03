Couvre-feu : 224 contrôles et 13 amendes vendredi

Tahiti, le 28 mars 2020 - Les forces de l'ordre ont procédé à 224 contrôles sur toute la Polynésie française et 13 verbalisations dans la nuit de vendredi à samedi, selon un bilan transmis par le Haut-commissariat.



Un couvre-feu a été décrété sur l'ensemble du territoire de la Polynésie française à compter du 27 mars et pour l'instant jusqu'au 15 avril, afin de limiter les risques de propagation du coronavirus Covid-19 dans la collectivité.



Ce couvre-feu interdit toutes circulations et tous déplacements dans l’espace public, de 20 heures à 5 heures, tous les jours, sur l’ensemble des îles de la Polynésie française.



Les gendarmes, les policiers nationaux et municipaux se sont mobilisés toute la nuit de vendredi pour contrôler les usagers et vérifier leurs attestations indiquant leurs motifs de déplacement.



Pour la mise en place de cette nouvelle mesure de restriction, les forces de l’ordre ont privilégié la pédagogie pour bien expliquer les modalités de cette mesure de restriction.



Selon un bilan diffusé samedi après-midi par le Haut-commissariat, dans la nuit de vendredi à samedi 224 contrôles ont été effectués sur toute la Polynésie française et ont donné lieu à 13 verbalisations. L'amende est de 16 100 Fcfp. Cette sanction est susceptible d'être augmentée et peut aller jusqu’à une peine d’emprisonnement en cas de récidive aggravée.



Selon les termes du Haut-commissariat, cette première nuit de couvre-feu a été très calme avec une diminution significative de la circulation sur tout le territoire. Aucune ivresse publique manifeste n’a été constatée. L’affluence autour des structures de santé et dans les quartiers de Tahiti a été très modérée.