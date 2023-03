Cousins Cousines réaffirme son engagement pour la Journée de la visibilité transgenre

Tahiti, le 30 mars 2023 - Pour célébrer la Journée internationale de la visibilité transgenre, l'association Cousins Cousines a souhaité réaffirmer son engagement à travers un communiqué.



À l'occasion de la Journée internationale de la visibilité transgenre, ou Trans Day of visibility, ce vendredi, l'association polynésienne Cousins Cousines a diffusé un communiqué aux rédactions afin de réaffirmer “son engagement dans la lutte contre toutes les formes de discriminations en raison de l'identité de genre”. Cette journée qui est célébrée dans le monde entier a pour but de faire prendre conscience des discriminations que les personnes transgenres subissent. Interviewé à l'occasion de la Tahiti Pride Week qui s'est déroulée du 13 au 19 février dernier, le président de l'association Karel Luciani faisait état de la “souffrance” de la communauté LGTB au fenua. Il avait évoqué la “violence et la maltraitance” que subissent ces personnes, qui étaient souvent “rejetées par leur famille” : “Trop de jeunes adolescents se retrouvent dans les rues à se prostituer pour obtenir un peu d'argent”, avait-il dénoncé.