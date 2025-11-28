

Course à pied - Tehoarii Tapatoa s’impose à la Corrida de Faa’a

Tahiti, le 7 décembre 2025 - La 29e édition de la Corrida de Faa’a s’est déroulée samedi après-midi sur un parcours d’environ 8 km avec départ et arrivée à la mairie de Faa’a. L’on comptait 83 partants dont Tehoarii Tapatoa qui a pris la tête dès le départ et ne l’a plus quittée jusqu’à l’arrivée pour s’imposer en 29’ 48’’ devant Killian Barracosa (29’ 57’’) et Pacome Sergent (29’ 58’’). Aurélie Steeland a signé un nouveau succès chez les féminines en 32’ 33’’.



Le calendrier des compétitions de course à pied est toujours dense en fin d’année et l’AS Tefana athlétisme, présidée depuis maintenant 35 ans par Françoise Teriierooiterai, en est un acteur majeur. Après la Feria Carrefour le 11 novembre, l’AS Tefana organisait samedi la Corrida de Faa’a, dont c’était la 29e édition. Le parcours était remodelé par rapport aux éditions précédentes avec un départ à la mairie de Faa’a, un passage par les ronds-points de Heiri et Carrefour Plaza et retour vers la mairie de Faa’a, soit une distance de 8 km. 83 coureurs se plaçaient sur la ligne de départ à 16 h 30, une participation en hausse par rapport à l’édition précédente (66 partants) mais qui a dû composer avec le Championnat de Polynésie de cross qui avait lieu le lendemain à Atimaono, ce qui explique l’absence samedi de quelques champions locaux de la discipline.

Première victoire pour Tehoarii Tapatoa



Souvent bien placé mais encore jamais lauréat d’une course à pied sur route, Tehoarii Tapatoa imposait son rythme dès les premiers mètres. Le sociétaire de l’AS Tefana creusait doucement l’écart au fil du parcours et possédait une quarantaine de mètres d’avance au demi-tour du rond-point de Heiri sur un quintette composé de Killian Barracosa, Pacome Sergent, Jean Willy Robert, Tehono Sandras et Axel Guillo. Tehoarii Tapatoa passait en tête au rond-point de Carrefour Plaza avec encore un peu plus d’avance et gérait sa fin de course jusqu’à l’arrivée à la mairie de Faa’a où il bouclait son parcours en 29’ 48’’. Le quintette de poursuivants s’est peu à peu disloqué dans le final, ce qui permettait à Killian Barracosa de prendre la 2e place en 29’ 57’’ juste devant Pacome Sergent qui complétait le podium scratch en 29’ 58’’.



Tehoarii Tapatoa remportait ainsi son premier succès dans une épreuve renommée du calendrier local de course à pied sur route et livrait ses impressions à l’arrivée : “J’ai essayé de maintenir mon allure de base tout au long du parcours en tournant entre 3’ 45’’ et 3’ 50’’ au kilomètre et ça m’a permis de lâcher mes principaux adversaires. C’est mon premier grand succès sur une course importante et en plus, j’ai battu mon record personnel sur la distance en terminant en moins de 30 minutes. Il manquait des champions qui seront au cross demain et c’est sûr que ça m’a facilité la tâche, mais je suis tout de même très content de mon succès, d’autant que je fais honneur à mon club de Tefana. C’est que du positif aujourd’hui.”



Aurélie Steeland imbattable chez les dames



Pas de suspense comme de coutume pour la catégorie féminine, Aurélie Steeland ajoutant un nouveau succès à son palmarès samedi. 13e du scratch en 32’ 33’’, la licenciée du VSOP XO a terminé largement devant Marta Slosarska (35’ 39’’) et Élodie Menou (35’ 41’’) qui ont complété le tiercé de tête féminin. Aurélie Steeland a livré ses impressions et évoqué ses prochaines échéances : “Je me sentais plutôt bien mais c’était un parcours qui n’était pas aussi évident que ça, car sur la portion entre Heiri et Carrefour, il y avait du vent de face et des petits faux plats qui faisaient mal aux jambes. Mais les conditions climatiques étaient relativement favorables pour la course à pied. Je ne ferai pas le Championnat de cross, je suis en convalescence après une grave blessure il y a quelques mois et le parcours de Atimaono est piégeux. Je vais me concentrer sur la route avec pour objectif le marathon de Moorea.”



Le Championnat de Polynésie de cross était donc au programme le lendemain à Atimaono puis suivront la Corrida de Noël de Arue le samedi 13 décembre et la Nuit de la Saint-Sylvestre le mercredi 31 décembre à Faa’a, encore à l’initiative de l’AS Tefana athlétisme. Les traileurs ont pour leur part rendez-vous à Moorea les 19 et 20 décembre pour un ultra-trail avec plusieurs distances au programme, dont un 85 km en solo.



Patrice Bastian



Résultats

1. Tehoarii Tapatoa (Tef) 29’ 48’’

2. Killian Barracosa (Tam Pun) 29’ 57’’

3. Pacome Sergent (Tam Pun) 29’ 58’’

4. Jean Willy Robert (ACEA) 30’ 24’’

5. Tehono Sandras (Oire Pun) 30’ 43’’

6. Axel Guillo (VSOP XO) 31’ 15’’

7. Lukas Fauchois (ATN Run) 31’ 23’’

8. Jean-Marc Carcy (Tam Pun) 31’ 32’’

9. Valentin Kok Tam (Tef) 31’ 40’’

10. Natimeo Zijp (Konatri) 31’ 44’’

…

13. Aurélie Steeland (VSOP XO) 32’ 33’’ 1re femme

23. Marta Slosarska (NL) 35’ 39’’ 2è femme

24. Élodie Menou (Tam Pun) 35’ 41’’ 3è femme





Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Décembre 2025 à 12:56 | Lu 287 fois



