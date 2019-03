Course à pied – La Tahitienne : Encore un grand élan de solidarité

Parole à Christophe Mallé :



Pouvez-vous vous présenter ?



« Je suis trésorier de l’APAC, gynécologue à l’hôpital du Taaone où l’on s’occupe principalement des cancers du sein, du col de l’utérus et de l’uterus. On est très contents de voir ces 5000 femmes courir. Cela permet, à travers leur cotisation, de donner l’argent qui va permettre à l’association d’améliorer le quotidien des malades à travers des massages, des soins d’onglerie, car les chimiothérapies abîment les ongles de manière importante. Cela permet d’améliorer leur quotidien, chaque jour il y a une masseuse qui est là pour aider à passer cette dure épreuve qu’est la chimio. L’an dernier, cela a permis de récolter 3,5 millions pour faire fonctionner l’association. »



La cancer touche tout le monde, de plus en plus ?



« Tout à fait, d’autant plus qu’ici le dépistage n’est pas très opérationnel. On a moins d’une femme sur deux qui se fait dépister. Souvent, les femmes attendent et on arrive à des cancers à des stades parfois très avancés. Il faut diagnostiquer le plus tôt possible à travers un frottis du col tous les trois ans à partir de 25 ans et, à partir de 50 ans, il faut faire une mammographie tous les deux ans. Il faut faire du sport, ne pas avoir de surpoids car c’est aussi un élément important. »



Vous donnez également des explications ?



« Oui, on explique comment faire l’autopalpation des seins chez les femmes pour découvrir éventuellement une tumeur. On explique comment procéder, à quel moment du cycle, on explique ce qui est très inquiétant et ce qu’il ne l’est pas. Si elle diagnostique un nodule dans le sein, il faut aller consulter un médecin. Les femmes sont curieuses, les plus jeunes également. »



Vous restez optimistes ?



« Non, je ne suis pas optimiste car le dépistage ne fonctionne pas bien. Je pense que le Pays n’investit pas assez dans le dépistage, on est plus dans le soin. En diagnostiquant une petite tumeur, on soigne les gens, on les guérit et ici on a trop de tumeurs trop avancées et des femmes qui vont mourir au bout d’un, deux ou trois ans de soins. Cela coûte des dizaines de millions alors que la prévention est essentielle. Il faut prendre soin de son corps en se faisant dépister, c’est important. » Propos recueillis par SB