Course à pied – Corrida de Noël : Samuel Aragaw le plus rapide

Samuel Aragaw le plus rapide



À ce jeu là, c’est sans surprise, Samuel Aragaw qui a été le plus rapide en bouclant le parcours en 15’16’’, laissant Teiva Izal et Abderrahmane Ouiazem compléter le podium.

Chez les femmes, c’est un podium exclusivement Punaruu avec la victoire d’Elodie Menou qui s’impose en 19’14’’ devant Sophie Gardon et Sandra Papaura qui bouclent le parcours en 19’49’’ et 19’50’’.



Cette édition 2017 de la Corrida de Noël s’est déroulée sans souci et tout le monde y a trouvé son compte. On notera la présence du coach sportif Christian Wang Sang qui a proposé avant le départ une séance de stretching, mais aussi des toboggans gonflables pour les enfants et un marché de Noel éphémère installé au dispensaire.



Le calendrier des compétitions sur route n’est pas tout à fait bouclé et les coureurs ont rendez-vous le week-end prochain pour la corrida de Vaimato Noel 2017. Sport Tahiti