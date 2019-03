Cour d'assises : L'accusé, une personnalité "frustre" et "borderline"

Cette deuxième journée de procès a donc été en partie consacrée à l'audition des experts qui se sont entretenus avec l'accusé et avec la victime. Pour l'un d'entre eux, l'auteur des faits, qui présente une "intelligence médiocre" et souffre de troubles comportementaux, est passé à l'acte en raison d'un "court-circuit" : "Cet homme, qui dispose de peu de capacités d'élaboration mentale, est dans l'incapacité de parler" . Interrogé, l'accusé se trouve toujours dans l'impossibilité d'apporter une quelconque explication quant à son passage à l'acte.



À l'aube de sa plaidoirie, le conseil de la victime, Me Bouyssié, évoque des "actes qui renvoient à une bestialité que l'on ne retrouve même pas dans le monde animal" : "Ce jour-là, elle avait rendez-vous avec la mort et les mots nous manquent pour dire ce que l'on ressent après ces deux jours de procès. C'est horrible, ignoble, abject..." . Tel que le rappelle l'avocat, sa cliente doit "survivre" à chaque instant et lutte depuis 775 jours : "Elle a une foi indestructible en la vie. C'est un honneur d'être à ses côtés et cela marquera ma carrière."



Même sentiment d'horreur chez l'autre avocat de la victime, Me Tulasne, qui affirme qu'en 36 ans de carrière, il pensait "avoir tout vu de la nature humaine" : "C'est inhumain, nous avons beau chercher une explication, nous n'y arrivons pas. Ni avec la tête, ni avec le cœur."



Le procès devrait s'achever demain suite aux réquisitions du ministère public et à la plaidoirie de la défense. Pour les faits qui lui sont reprochés, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité.