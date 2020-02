Coupe de Polynésie : L’AS JT et l’AS TAC s’invitent dans le dernier carré

Dans l’autre quarts de finale disputé vendredi à Pater, l’AS TAC a eu raison de l’AS Central Sport. Les joueurs de la Presqu’île vont s’illustreR en premier dans la partie, avec un but de Jason Papaura dès la deuxième minute de jeu (1-0). Les Rouge et Noir vont ensuite réagir en deuxième mi-temps grâce à une réalisation de Jess Horoi (1-1). Le score ne bougera plus à l’issue des 90 minutes.Au cours de la première période de la prolongation Jess Horoi trompe de nouveau François Decoret, pour donner l’avantage à Central (2-1). Malheureusement pour le club de Tipaerui Peter Babka vient inscrire un but contre contre camp et remet ainsi l’AS TAC dans le match (2-2).Les deux équipes vont devoir se départager aux tirs au but. Et à ce petit jeu ce sont les joueurs de la Presqu’île qui s’en sortent le mieux en inscrivant 5 TAB à 3.L’AS TAC rejoint ainsi dans le dernier carré l’AS JT. Pour rappel l’AS Vénus et l’AS Tiare Tahit i ont déjà validé le 20 février leurs tickets pour les demi-finales de la Coupe de Polynésie.