Coupe de Polynésie : Pirae domine Dragon en prolongation et file en demi avec Vénus, Tefana et Punaruu

Tahiti, le 29 mai 2021 – Dans le choc des quarts de finale de la Coupe de Polynésie, Pirae a dominé, samedi, après prolongation, Dragon sur le score de 4-1. On retrouve également en demi-finale, Vénus qui s'est imposé face à son rival l'Olympic Mahina (3-1). Tefana s'est défait pour sa part de Arue (3-0). Et Punaruu, seule équipe de Ligue 2 encore en lice, complète le dernier carré après son succès face à Pueu (1-0).



Nouveau week-end de coupe pour les amateurs de ballons ronds avec les quarts de finale de la Coupe de Polynésie. Le tirage au sort a réservé notamment, samedi, un choc entre Pirae, actuel leader de Ligue 1, face à Dragon, troisième du championnat et déjà défait deux fois cette saison par les orange.



Un troisième acte qui a mis du temps à se décanter. Car si les deux formations ont en effet mis de l'intensité dans les duels, la justesse technique elle n'était pas au rendez-vous avec deux équipes qui ont eu beaucoup de mal à mettre du danger devant les cages. Enfin ça c'était avant la belle combinaison à l'entrée de la surface entre Raimana Li Fung Kuee et Roonui Tinirauarii. Le second prenant appui sur le premier avant d'envoyer le ballon au fond des filets et voilà Pirae en tête du tableau d'affichage à la pause (1-0).



Heirauarii Salem régale



Au retour des vestiaires les deux équipes avaient toujours autant de mal à développer du jeu. Et la petite pluie qui s'est abattue au stade Pater n'a pas aidé les joueurs. Et puis dans le dernier quart d'heure, sur une ouverture anodine de Samuel Hyanyine, Hennel Tehaamoana s'est troué et a laissé Tutehau Tufariua filé droit au but. Ce dernier s'est ensuite permis de dribbler Franck Revel avant d'inscrire le but de l'égalisation de Dragon.... Sauf que l'arbitre de touche a levé son drapeau pour signaler une position de hors-jeu de l'attaquant du club de Titioro, provoquant l'explosion du banc bleu et orange. Mais après une petite discussion, l'arbitre central a finalement décidé de déjuger son assistant et d'accorder le but à Dragon qui revenait ainsi bien à hauteur de Pirae (1-1). Le score ne bougera plus avant la fin du temps réglementaire. Direction donc les prolongations pour départager les formations de Naea Bennett et d'Efrain Araneda.



Les quinze premières minutes de la prolongation qui ont notamment été marquées par l'exploit individuel de Heirauarii Salem. Après une délicieuse virgule pour laisser dans le vent son défenseur, l'intéressé a adressé un centre téléguidé du pied gauche vers la tête de Sandro Tau qui a parfaitement conclu le travail de son coéquipier (2-1). Pratiquement dans la foulée le même Salem a commis une faute assez grossière sur Rooarii Rooa. Ce dernier a ensuite dégoupillé en renvoyant violemment le ballon vers le joueur orange. Résultat un deuxième carton jaune pour le milieu de terrain de Dragon.



Désormais à dix contre onze, et avec la fatigue accumulé, tout était beaucoup plus facile pour les protégés de Naea Bennett. Benoit Mathon et Patrick Tepa ont donné un peu plus de relief à la victoire de Pirae qui s'est finalement imposé sur le score flatteur de 4-1.



Vénus pas loin de la sortie, Tefana déroule



Vénus, dauphin de Pirae en Ligue 1, est de son côté passé tout près de l'élimination. Opposée à leurs voisins de l'Olympic Mahina, la bande à Teaonui Tehau a encaissé un but dès la dixième minute (une réalisation de Thierry Shan), et a couru après l'égalisation durant tout le match. Le salut du club à l'étoile est finalement venu dans les ultimes instants du temps réglementaire, lorsque Manuarii Shan a remis les deux équipes à égalité (1-1). En prolongation les hommes de Samuel Garcia ont définitivement pris le contrôle de la partie. Un CSC de Marc Handerson et un nouveau but de Manuarii Shan allait entériner la victoire et la qualification de Vénus pour les demi-finales.



Moins de problèmes en revanche pour Tefana qui a disposé Arue sur le score de 3-0. Teddy O'Connor a ouvert la marque pour les jaune de Faa'a à cinq minutes de la pause. Puis dès le retour des vestiaires, Honoura Maraetefau a enfoncé le clou avant une dernière réalisation de Jean-Claude Chang dans le dernier quart d'heure.



Enfin, la surprise de ces quarts de finale de Coupe est de nouveau venue de la formation de Punaruu, seule équipe de Ligue 2 encore en lice. Après avoir disposé de JT au tour précédent, les joueurs de la côte-ouest ont dominé cette fois-ci Pueu. Un succès 1-0 que Punaruu doit à Moeterauri Rohi, auteur du seul but de la rencontre, mais aussi aux nombreux arrêts de son gardien. Rendez-vous le 19 juin pour le coup d'envoi des demi-finales. En attendant la Ligue 1 reprendra ses droits ce week-end avec notamment le choc Vénus-Dragon.