Coronovirus : ​“Aucun cas d'infection”

"Toutes les mesures sont prises""Cela fait quelques jours que nous avons ces trois greffeuses (…) pour lesquelles nous avons mis en place des mesures que nous préconisons. Ce ne sont pas des personnes malades mais ce sont des personnes qui provenaient de Chine.""Elles sont arrivées à Narita à Tokyo avant que nous n'ayons mis en place les mesures de suspension des permis de travail. Etant à Narita, on a essayé de les joindre, et il paraissait très compliqué de leur interdire de reprendre l'avion. Et elles sont arrivées à Faa'a (…) Nous aurions pu faire une interdiction de séjour et un retour en Chine. Mais comme elles ne présentaient aucun signe avéré et que pour elle la sécurité c'était de les mettre ici en isolement, nous avons donc pris ces dispositions-là. Bien évidemment maintenant ce n'est plus possible de venir comme cela puisque nous avons, en accord avec la ministère du Travail, pris les mesures nécessaires pour arrêter le flux de ces 245 personnes qui sont en Chine actuellement (…) et qui ne pourront pas rentrer avant fin mars"."Je ne relativise pas la gravité de la maladie car il y a quand même eu des décès. Je tiens à relativiser l'émotion qui se développe dans le Pays et ailleurs dans le monde. Mais si on regarde bien et posément le développement de cette épidémie, et surtout le développement de la maladie en elle-même, on constate que ce n'est pas une maladie grave et gravissime dans la mesure où elle entraîne peu de décès. Certes elle entraîne des décès, mais bien moins que la grippe qui est une maladie un peu équivalente (…). Quand ce virus touche une personne qui est déjà fragilisée par une autre maladie cardiaque, pulmonaire ou des reins, elle peut entraîner le décès. C'est la raison pour laquelle toutes les mesures sont prises pour éviter la diffusion la plus importante de cette pathologie. Mais pour le cas où il y aurait un cas de coronavirus en Polynésie, —je redis qu'il n'y en a pas et que nous faisons tout pour qu'il n'y en ai pas–, et pour le cas où il y en aurait un, ce n'est pas pour autant que toute la Polynésie serait malade. C'est un virus qui se propage que par contact rapproché.""Bien sûr. La Polynésie est éventuellement un Pays qui a les moyens médicaux et les moyens financiers de mettre en place un certain nombre de mesures et c'est ce que nous avons fait depuis le début. Du confinement à l'hôpital c'est possible. On a tout ce qu'il faut. On a même quatre chambres avec pressions négatives. Et on peut libérer un certain nombre de chambres qui pourraient être mise à disposition et y mettre les conditions nécessaires à la prise en charge des patients."