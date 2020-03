Coronavirus: un couvre-feu instauré dans trois communes en Guadeloupe

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 24/03/2020 - Alors que les Guadeloupéens entament leur deuxième semaine de confinement pour freiner la propagation du Covid-19, préfet de la Guadeloupe a instauré un couvre-feu dans les communes de Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et Les Abymes mardi, a-t-on appris auprès de la préfecture.



"Tout déplacement entre 20 heures et 5 heures" est interdit dans ces trois communes, "à la demande des maires" concernés, indique la Préfecture dans un communiqué.

Certains trajets font exception, comme les "déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés" mais aussi "les déplacements pour motifs de santé" quand ils ne peuvent être différés ou quand les consultations et soins ne peuvent pas être assurés à distance, mais aussi les trajets "pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants" ainsi que "les déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire".

L’arrêté est entré en vigueur mardi à 20 heures, jusqu’au 31 mars 2020 à 5 heures. Il ne concerne pas "les forces de sécurité intérieure et les services d’urgence, les effectifs et véhicules du service départemental d’incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés" ainsi que "les véhicules d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables", et "les agents de la police municipale" des communes en question.