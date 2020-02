Coronavirus: un bus bloqué à Lyon, un commissariat fermé quelques heures à Paris

Lyon, France | AFP | lundi 24/02/2020 - Un bus en provenance de Milan a été bloqué lundi à Lyon en raison d'une suspicion de coronavirus à bord, tandis qu'un commissariat a été fermé quelques heures à Paris après le malaise d'une ressortissante chinoise.



Passé par Turin et Grenoble, le véhicule de la compagnie Flixbus a été mis à l'écart dans la gare routière de Perrache et ses passagers confinés à l'intérieur pendant plusieurs heures.

"Un bus fait l'objet d'un contrôle. Nos équipes sont sur place et l'évaluation est en cours", a indiqué à l'AFP une porte-parole de l'Agence régionale de santé. Le bus a été entièrement évacué peu après 13H00, par petits groupes de passagers, tous porteurs de masques, encadrés par des secouristes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Selon le site d'information LyonMag, l'un des chauffeurs de nationalité italienne, pris d'une forte toux, avait auparavant été évacué en ambulance pour subir des analyses. Version étayée par un couple de voyageurs de 24 ans, monté dans le bus à Lyon avant le confinement, et autorisé à repartir avant l'évacuation des autres passagers.

"Au bout de dix minutes, le bus a été +cloisonné+. On a été tous enfermés, sans avoir d'information de la part de la police, pendant plus de deux heures. On ne savait pas trop ce qui se passait", a raconté Yanis aux médias sur place.

Des médecins sont venus ensuite les examiner et le couple a pu descendre du bus. "Le chauffeur a été transporté (à l'hôpital) et on attend les résultats", a ajouté le passager. "On n'a pas eu de contact avec lui. S'il est contaminé, on va être rappelé", a poursuivi sa compagne, Saloua.

Avec onze villes en quarantaine depuis dimanche, soit plus de 50.000 habitants confinés, l'Italie est devenue le premier foyer de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Une cinquième personne y est décédée lundi. Le pays compte désormais 219 personnes contaminées, dont 167 dans la seule région de Lombardie (nord) dont la capitale est Milan.

Dans les Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, le dispositif sanitaire va être renforcé mais les manifestations comme le carnaval de Nice sont maintenues, ont annoncé les autorités.

À Paris, une ressortissante chinoise a fait un malaise lundi matin dans un commissariat du XIIIe arrondissement où elle était venue porter plainte. Par mesure de précaution, les entrées et sorties ont été bloquées quelques heures le temps de vérifier qu'il ne s'agissait pas du nouveau coronavirus. "Le doute est levé, il ne s'agit pas du coronavirus", a assuré à l'AFP une source policière.

Dimanche, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé que la situation épidémique n'avait pas évolué en France, où une seule personne atteinte du virus reste hospitalisée. Un touriste chinois est mort à Paris et dix autres patients sont guéris.