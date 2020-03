Coronavirus: premiers cas confirmés en Outre-mer, à St-Martin et St-Barth

Marigot, France | AFP | dimanche 01/03/2020 - Trois cas de Covid-19 ont été confirmés comme positifs à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les Iles du Nord de la Guadeloupe, a annoncé dimanche l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, ce qui en fait les premiers cas de coronavirus avérés en Outre-mer.



Il s'agit d'un résident de Saint-Barthélemy confiné chez lui et de ses parents, placés en surveillance à l'hôpital de Saint-Martin.



Vendredi, les parents en partance pour Paris depuis l’aéroport international de Juliana (situé du côté néerlandais de Saint-Martin) avaient été remis aux autorités françaises car ils présentaient des symptômes du coronavirus.



Les analyses, réalisées par le laboratoire Pasteur de la Guadeloupe, ont confirmé qu’ils étaient positifs.



Le couple était venu rendre visite à leur fils résidant dans l'île voisine de Saint-Barthélemy. Ce dernier se trouve actuellement "confiné à son domicile avec une surveillance quotidienne. Son état de santé n'est pas inquiétant", selon l'ARS.



Ses parents se trouvent "en isolement à l’hôpital de Saint-Martin et sont suivis de près", ajoute l'ARS, qui précise que "leur état de santé n’est pas inquiétant".



Il existe, par ailleurs, deux autres cas possibles avec un couple de résidents à Saint-Martin rentrés de vacances dans l’Oise. Leurs prélèvements sont en cours de traitement.



Ces trois cas d'infection sont les trois premiers recensés en Outre-mer.



"A ce jour, il n'y a pas de cas possibles ou de cas confirmés en Guadeloupe", ajoute l'ARS.



La préfecture de Guadeloupe a par ailleurs démenti dimanche tout report de la rentrée scolaire, prévue lundi. "Un faux communiqué de presse annonçant un report de la rentrée scolaire circule sur les réseaux sociaux. Le préfet invite la population à ne pas diffuser ou relayer de fausses informations nuisibles au bon déroulement du plan de lutte contre le coronavirus", écrit-elle dans un communiqué.



Malgré de vives inquiétudes des populations, notamment en Martinique et à La Réunion, où des heurts ont eu lieu ces derniers jours face à des arrivées d'avions ou de bateaux soupçonnés de transporter des personnes infectées, aucun autre cas n'a pour l'instant était détecté.