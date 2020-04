Coronavirus en France: 14.393 décès depuis le début de l'épidémie

Paris, France | AFP | dimanche 12/04/2020 - L'épidémie de coronavirus "se poursuit de façon dynamique" et a fait désormais 14.393 morts en France, a indiqué dimanche la Direction générale de le Santé dans un communiqué, dont plus de 9.000 en milieu hospitalier.



Dans les dernières 24 heures, la maladie a fait 561 morts, dont 310 supplémentaires en milieu hospitalier. Un dernier chiffre en baisse: après un pic à 605 morts lundi --le plus haut niveau enregistré jusqu'ici en France -- le nombre quotidien de décès annoncé dimanche en milieu hospitalier est le plus bas, pour 24h, depuis le 29 mars.

Pour le quatrième jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a enregistré lui aussi une baisse en 24 heures, mais "de 35 patients seulement, c'est donc une très légère baisse", souligne la DGS, constatant "l’amorce d’un très haut plateau".

"Nous devons rester vigilants car les services hospitaliers et de réanimation prennent en charge de très nombreux patients", insiste la DGS, alors que la France compte encore 6.845 cas graves.

Dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, 5.140 décès rattachés au Covid-19 sont à déplorer depuis le 1er mars, souligne encore le communiqué.