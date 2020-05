Coronavirus: campagne de dépistage après 4 tests positifs en Vendée

Rennes, France | AFP | dimanche 10/05/2020 - Quatre salariés ont été testés positifs au Covid-19 dans une entreprise de l'agroalimentaire en Vendée où une campagne de dépistage est en cours, ont annoncé dimanche la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS)dans un communiqué conjoint.



Ces quatre salariés contaminés faisaient partie d'un premier groupe de 261 employés testés samedi par un laboratoire agréé. "Une deuxième série d’environ 400 prélèvements (personnels restant) interviendra ce lundi 11 mai dans l’entreprise. Les services de l’Etat et l'ARS sont en lien constant avec la direction de l’entreprise pour déterminer les mesures de prévention nécessaires à cette situation", selon le communiqué.



"Chaque personne testée positive fera l'objet d'un isolement et d'un accompagnement par les autorités sanitaires", indique le texte.



Compte tenu de la durée d’incubation du virus, "le travail d’identification des sujets contacts à risque démarre dès ce dimanche 10 mai. Il sera mené par l’ARS, en lien étroit avec le médecin du travail et les responsables de l’entreprise", souligne le communiqué.



"Toute personne considérée à ce titre comme +sujet contact+ sera aussi testée et invitée à s’isoler dans l’attente des résultats", précisent la préfecture et l'ARS.



L'entreprise concernée, Arrivé, est un abattoir de volailles situé à Essarts-en-Bocage. Arrivé, dont la marque phare est Maître Coq, est une filiale du groupe sarthois LDC.